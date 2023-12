Gegenwind für Schwab beim Tourschool-Auftakt

Viel Wind um eine bittere 73 zum Auftakt für Matthias Schwab, der bei der PGA Tourschool bereits beträchtlichen Rückstand aufreisst.

Den Start in seine erste Tourschool auf der PGA Tour hätte sich Matthias Schwab wohl anders vorgestellt. Das Motto Vollgas um nur 5 Tourkarten bei 165 Qualifikanten war angesichts eines extrem windigen Eröffnungstags in Ponte Vedra Beach, dem Hauptquartier der PGA Tour, nicht umzusetzen.

Schwab am Eröffnungsloch mit erstem Nackenschlag

Bei heftigem Wind mit Böen rund um 50 km/h sind die Tourschüler von Beginn an voll gefordert, dennoch wird erstaunlich gut gescort. Am deutlich schwierigeren Sawgrass-Kurs ist beim Steirer gleich zu Beginn Sand im Getriebe: der erste Abschlag landet im Bunker und von dort aus geht es weiter in den Grünbunker um das komplett verpatzte Auftaktloch mit einem Dreiputt zum Doppelbogey abzuschließen. Rund ums zweite Grün zaubert er dann erfolgreich um wenigstens das Par zu halten.

Auch am ersten Par 5 gibt es Kampf und Krampf statt Birdiezauber, nachdem sich Schwab mühsam über das Rough vorwärtsrackert und zu allem Überfluß auch noch den Par-Putt vorbeischiebt. Matthias kämpft in der frühen Phase wie ein Löwe und ertrotzt am 5. Grün ein wichtiges Sandy Par. Erst am Par 3 der 6 gibt es endlich ein stressfreies Standard Par zu notieren. Die vielen verzogenen Drives lassen aber keine Birdiechancen zu, immerhin kratzt Schwab an der 9 ein weiteres Par.

Am Par 5 der 11 bricht Schwab endlich den hartnäckigen Birdiebann und bringt sich mit gutem Wedge und Putt wieder zurück ins Geschehen. Ein wirklicher Befreiungsschlag sollte es jedoch nicht sein, da schon vor dem nächsten Grün ein weiterer Bunker im Weg steht und ihm ein Bogey aufbrummt. Mit dem heftigen Wind hat Schwab weiterhin seine liebe Mühe und gibt an der 14 den nächsten Schlag ab.

Jetzt muss ein starkes Finish her um halbwegs dranzubleiben: eine genaue Annäherung ins 16. Grün führt schon einmal zum zweiten Birdie. Mehr will nicht mehr gelingen, womit Schwab nur mit einer 73 anschreibt und bei 3 über Par doch bereits gut 6 Schläge Rückstand auf die Tourkartenränge aufreißt, auch wenn er am deutlich schwierigeren Kurs beginnen musste.

