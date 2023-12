Bitcoin-Boom im Online Casino: Welche Folgen entstehen für die Nutzer?

Online Casinos sind bereits seit einigen Jahren auf dem Vormarsch. Anbieter wie das Vulkan Bet Casino versuchen dabei immer wieder mit neuen, kreativen Ideen, der eigenen Plattform ein Aushängeschild zu verpassen. Seit kurzer Zeit hat sich dabei eine neue Zahlungsmethode als echter Trend etabliert. Die Rede ist hierbei von Kryptowährungen, besonders häufig vertreten von bekannten Coins wie dem Bitcoin oder Ethereum. Doch welche Folgen entstehen durch den aktuellen Hype für die Gesamtheit der Nutzer im Online Casino? Wir gehen der Frage auf den Grund!

Banküberweisung, eWallets und nun auch Kryptowährungen

Die Liste der Zahlungsmethoden im Online Casino wird länger und länger. Waren es vor wenigen Jahren nur eine Handvoll nennenswerter Möglichkeiten, Transaktionen im Online Casino abzuschließen, sind es mittlerweile bei einem durchschnittlichen Online Casino mindestens ein Dutzend. Ganz neu dabei sind die Kryptowährungen, die für eine ganz eigene Sparte innerhalb der Branche gesorgt haben.

Mit Beginn des Trends rund um den Bitcoin und andere Kryptowährungen haben Betreiber von Online Casinos nämlich teilweise einen Wechsel in ihren Konzepten vorgenommen. Dieser Zeitpunkt gilt als Geburtsstunde der Krypto Casinos. Hierbei handelt es sich im Grunde um vollkommen gewöhnliche Anbieter, die jedoch neben den bereits altbekannten Zahlungsmitteln auch Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Co anbieten. Am restlichen Aufbau der Seite ändert sich – verglichen mit herkömmlichen Online Casinos – jedoch nichts. Somit sind auch in Krypto Casinos dieselben Spiele wie bei regulären Plattformen zu finden.

Werden Krypto-Wallets in Zukunft zum Pflichtprogramm?

Vor allem in den vergangenen Jahren zeichnet sich der Trend ab, dass Online Casinos vermehrt auf Kryptowährungen auf Zahlungsmethoden setzen. Die Gründe hierfür sind vielfältig und werden von uns im weiteren Verlauf näher thematisiert. Aufgrund der aktuellen Situation gibt es somit in jedem Fall Grund zur Annahme, dass in Zukunft möglicherweise ausschließlich Kryptowährungen genutzt werden können, um eine Transaktion auf einer Plattform für digitales Glücksspiel abschließen zu können.

In diesem Fall könnte es für jeden Nutzer zur Notwendigkeit werden, die entsprechende Währung auf einer Wallet bereitzuhalten. Zwar hat bereits ein großer Anteil der Nutzer im Internet ein entsprechendes digitales Konto, dennoch gilt es heutzutage noch nicht wirklich als besonders alltäglich, Zahlungen mit Bitcoin oder anderen Kryptowährungen abzuschließen. Der aktuelle Trend könnte somit definitiv dafür sorgen, dass bei vielen Nutzern ein Umdenken stattfinden muss, wenn sie weiterhin die Funktionen der Online Anbieter nutzen möchten.

Vorteile von Kryptowährungen sind unbestritten

Bei all dem Wirbel rund um die starke Zunahme von Transaktionen mit Kryptowährungen im Online Casino muss darüber gesprochen werden, dass die Vorteile von Kryptowährungen nicht von der Hand zu weisen sind. Es gibt somit definitiv einen berechtigten Grund dafür, dass Coins wie der Bitcoin derzeit einen solchen Hype erfahren. Ein paar dieser Vorteile bestehen beispielsweise in der Anonymität des Zahlungsmittels sowie der einfachen Handhabung und Durchführung von Transaktionen, welche unter anderem üblicherweise in den folgenden Kryptowährungen möglich sind:

♦ Bitcoin

♦ Ethereum

♦ Litecoin

♦ Dogecoin

♦ und viele mehr

Hinzu kommt, dass die Gebühren, die für die Anbieter dieser Zahlungsmethode anfallen, vergleichsweise gering sind. Somit können die Online Casinos entsprechende Kosten einsparen und somit beispielsweise zusätzliche Bonusaktionen organisieren, um die Nutzer für die Treue zu belohnen. Diese Kriterien sprechen somit klar dafür, dass Kryptowährungen in Online Casinos eine Daseinsberechtigung vorweisen können. Dabei bleibt jedoch die Frage offen, inwiefern diese Stellung einen Vorteil gegenüber anderen, bereits weitläufig bekannten Zahlungsmethoden darstellen kann.

Kryptowährungen in Online Casinos: Ein Blick in die Zukunft

Ein Blick in die Zukunft könnte vermuten lassen, dass Online Casinos auch mittelfristig auf altbewährte Zahlungsmethoden wie die Banküberweisung oder eWallets zurückgreifen werden. Trotzdem lässt sich ein Trend beobachten, der dazu führen könnte, dass schon bald ein Großteil der Transaktionen mit Kryptowährungen abgeschlossen werden.

Dennoch gilt auch in diesem Bereich: Alles braucht seine Zeit. Da viele Nutzer nicht dazu bereit sind, sich mit dem Thema der Kryptowährungen zu beschäftigen, ist somit davon auszugehen, dass wir weiterhin eine breite Vielfalt von Zahlungsmöglichkeiten aus unterschiedlichen Kategorien vorfinden werden. Obwohl es sehr gewagt ist, eine Prognose für die langfristige Entwicklung abzugeben, kann dennoch davon ausgegangen werden, dass auf lange Sicht Kryptowährungen einen noch wichtigeren Anteil am Markt haben werden, als es jetzt bereits der Fall ist.

Bitcoin und Co bieten spannende Chance für Nutzer

Wir können festhalten, dass Kryptowährungen in Online Casinos durchaus eine gute Idee sind. Die Einführung dieser Zahlungsmethode hat den Markt nochmals belebt und kommt für viele Nutzer wie gerufen. Schließlich sind der Bitcoin und andere Coins derzeit ohnehin in aller Munde, viele Menschen legen sich derzeit ein persönliches Wallet an, um Kryptowährungen transferieren zu können.

Somit stellen die Kryptowährungen für die meisten Casino-Fans eine attraktive Erweiterung der bisherigen Zahlungsmittel-Vielfalt dar. Dennoch ist trotz der vielen Vorteile nicht davon auszugehen, dass klassische Zahlungsmethoden in naher Zukunft aus den Online Casinos verschwinden werden.