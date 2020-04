PING – G710 GOLF-EISEN 2020

Die PING G710-Eisen bringen selbst höheren Handicappern maximale Längen, erkaufen dies aber mit geringem Feedback und hartem Kontakt.

Die Erwartungen an Ping-Schläger sind meist hoch und so war es auch vor dem ersten Schlag mit den neuen G710 Eisen. Und optisch haben die Amerikaner einen echten Kracher geliefert: Das schwarze Finish sieht cool und modern aus, und mag sicherlich auch deswegen gewählt worden sein, damit der Kopf ein wenig kleiner wirkt als er tatsächlich ist. Dieser ist vergrößert, leicht länglich und hat eine leicht dickere Top-Line. Nicht zu übersehen ist auch das Off-Set bei den mittleren und langen Eisen.

Der grau eingefärbte Mittelteil der Schlagfläche lässt den Trefferbereich groß erscheinen – eine gute Idee, denn das stärkt das Selbstvertrauen. Die unterste Rille ist weiß lackiert und gibt einen guten Anhaltspunkt bei der Ausrichtung des Schlägers. Alles in allem ein sportlicher Auftritt, der nicht mit Game-Improvement Eigenschaften geizt.

Beim Schlag merkt man sofort, dass da richtig Musik drin ist. Die Bälle gehen mit enorm viel Zug vom Blatt – und das zeigt sich auch bei den Längen. Denn hier wurden Bestwerte erzielt, die kein anderes Eisen im Test erreichte.

Überzeugend war die Vorstellung auch bei Fehlertoleranz und Spielkomfort. Die Bälle flogen nahezu mühelos mit hohen Flugkurven, was in der Kombination mit den Weiten zu einem hohen Spaßfaktor beitrug. Die Abweichung und auch der Längenverlust hielten sich in Grenzen, da die Bälle die Spur recht gut beibehielten und auch bei Miss-Hits relativ konstante Längen erzielt wurden. Das spricht für eine überzeugende Fehlertoleranz, denn nicht jeder Schlag war optimal.

Beim Gefühl und Feedback hielt sich der Spaßfaktor dagegen in Grenzen, denn der Kontakt ist eher hart und passt irgendwie nicht zum Gesamtauftritt des G70 Eisen. Für das Feedback gilt ähnliches, und da hat man sich mehr erhofft.

Es lässt sich auch nicht leugnen, dass das anfangs makellose Finish im Laufe des Tests gelitten hat. Kratzer zeigten sich an der Sohle und auch im Schlägerblatt waren in kurzer Zeit Abriebspuren zu sehen. Schläge aus dem Bunker verstärken die Abnutzung noch mehr. Aber seien wir ehrlich – welches Eisen sieht am Ende der Saison noch so aus, wie am Anfang?

Es bleibt festzustellen, dass dieses Set seinen Zweck mehr als erfüllt. Und wer Wert legt auf Spielerleichterung und Längengewinn, der kann sicherlich mit einem härten Kontakt und etwas weniger Feedback gut leben und sollte diese nicht ganz günstigen Schläger auf jeden Fall mal testen.

FAZIT:

Prima Performance, die allerdings ihren Preis hat.

HERSTELLER INFOS:

4-SW, für Herren und Damen; Schläger mit dunklem PVD-Finish und einer Schlagfläche aus Plasma-geschmiedetem Maraging-Stahl für Stabilität und maximale Länge. Das Set ist mit Arccos-Sensoren für eine umfangreiche Schlag- und Spielanalyse ausgestattet.

PING – G710 2020 Preis (Stahl) € 1.400– / 7er-Set Preis (Graphit) € 1.505– / 7er-Set Herren RH: 4, 5, 6, 7, 8, 9, PW, UW, SW Herren LH: 4, 5, 6, 7, 8, 9, PW, UW, SW Damen RH: 4, 5, 6, 7, 8, 9, PW, UW, SW Damen LH: 4, 5, 6, 7, 8, 9, PW, UW, SW Handicap: 15 – 54 Gefühl: mittel Feedback: mittel Fehlertoleranz: gut Spiel-Komfort: gut bis sehr gut

