Spiel, Spass und Golf

Golf muss man nicht einmal selbst spielen um damit Spaß zu haben. In den Weltranglisten der Pros von Herren und Damen oder auch der besten Amateure der Welt finden sich Tausende Spieler und Spielerinnen, die auf der Welt von Millionen von Fans begeistert umjubelt werden. Woche für Woche finden Dutzende Golfturniere mit Professionals statt, die Online, im TV und natürlich auch vor Ort verfolgt werden können und wo Fans mit ihren Stars mitfiebern.

In der Welt der Online-Games ist Golf natürlich auch ein großes Thema. So bietet es sich auch für Golf-Fans an Online-Slots wie Slots.io zu spielen, mit Tausenden interessanten und innovativen Spielen, bei denen garantiert nie Langeweile aufkommen wird. Sport im allgemeinen und Golf im besonderen ist ein wichtiger Inhalt in der Welt der Internet-Spiele, die beste Unterhaltung bieten.

Für den besonders interessierten und vor allem fachkundigen Fan haben sich in den letzten 20 Jahren die Fantasy-League zusätzlich als perfekte Spielwiese erwiesen um nicht nur das eigene Wissen zu testen sondern vor allem auch in den Mitbewerb mit Tausenden anderer Fans weltweit zu treten. Im Golfsport sind es vor allem zwei Fantasy Leagues, die sich größter Beliebtheit unter den Fans erfreuen: die PGA Tour Fantasy Golf und das Fantasy Race to Dubai der European Tour.

Die PGA Tour Fantasy Golf League der PGA Tour

Die Nummer 1 der weltweiten Fantasy Leagues im Golfsport ist aber unbestritten die amerikanische der größten und teuersten Golftour der Welt, der PGA Tour. Nach einer kurzen Registrierung ist man als Fan sofort mitten im Geschehen. Jede Woche wählt man aus den 156 Spielern des aktuellen Turniers vier Spieler aus plus zwei Reservisten. In privaten oder öffentlichen Leagues kann man sich somit mit anderen Fans messen und am Ende der Woche vergleichen, wessen Vierer-Team das meiste Preisgeld gewonnen hat.

Über das exklusive Shot Link Scoring System der PGA Tour verfolgen die Fantasy Player das gesamte Turnier Schlag für Schlag, womit es nicht nur um das Score, die Platzierung und das Preisgeld der Woche geht. Zusätzlich kann man Punkte für Driving, Grünannäherung das Kurzspiel sammeln und sich auch in diesen Kategorien messen. Zusätzlich zu den Wochenwertungen gibt es Punkt über die gesamte Saison und so nebenbei auch den einen oder anderen interessanten Sachpreis zu gewinnen.

Das Fantasy Race to Dubai der European Tour

Bei der Fantasy League der European Tour selektieren die registrierten Teilnehmer vor jeder Turnierwoche ein Team von 6 Spielern. Aus dieser Auswahl wird auch ein Captain nominiert, dessen Punkte doppelt zählen. Die European Tour gibt mehr Möglichkeiten beim Teamwechsel: bis um Mitternacht vor Turnierbeginn können Spieler ausgewechselt werden. Eine Besonderheit ist die „Auto-Austausch-Funktion“. Am Tag vor Turnierbeginn werden automatisch Ersatzspieler nominiert falls ein gewählter Spieler seine Teilnahme zurückgezogen hat. Damit wird sichergestellt, dass man immer ein komplettes Team an den Start bringt und somit mehr von dessen Leistungen profitiert.

Erreicht ein Spieler aus meinem Team den Cut und kommt in Endwertung, erhält der Fantasy League-Player auch die vollen Punkte die sein Team für das Race to Dubai aus der Turnierwoche erhält. Somit sammelt man bei der European Tour nicht das Preisgeld sondern die Ranglistenpunkte für die Order of Merit, die dort als Basis für das Ranking dienen. Besonders interessant ist das Erstellen einer Private Legue, zu der man nicht nur seine Freunde einlädt sonder auf Wunsch diese sogar öffentlich bewerben kann. Je mehr Teilnehmer eine Private League generiert, desto interessanter und kompetitiver auch die Wertung selbst.

Die Fantasy Leagues sind nicht nur im Golfsport, sondern auch vor allem bei den wichtigsten amerikanischen Topsportarten wie American Football, Basket Ball, Eishockey und Baseball weit verbreitet und werden jenseits des großen Teichs von Millionen von Fans Woche für Woche gespielt. Wer im Golf also keinen Spaß hat, der ist wohl selbst schuld.