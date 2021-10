7 Apps, die Golfer brauchen

Smartphones sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken und spielen in allen Bereichen einer mehr oder weniger wichtige Rolle. Das betrifft natürlich auch die Welt des Sports. In vielen Sportarten bieten Smartphones heutzutage die perfekte Ergänzung rund um das Geschehen und auch vor dem Golfsport macht der Trend nicht Halt. Gerade bei jungen Menschen wird Golf heutzutage immer beliebter. Sie genießen die Zeit an der frischen Luft und die ruhige Gangart des Sports, der dennoch technisch äußerst anspruchsvoll ist. So sind die klischeehaften Bilder älterer Altersgruppen mittlerweile veraltet und auch die jüngere Generation bevölkert am Wochenende die Golfplätze.

Dafür sorgen auch die jungen Profis, die bereits früh mit ihrem Talent überzeugten und sich nach und nach ganz oben an die Weltrangliste spielen. Jordan Spieth gewann die 2015 Masters und die US Open mit nur 21 Jahren und Rory McIlroy holte ebenfalls den Sieg bei den US Open im Jahr 2011, bei denen er nur 22 Jahre jung war. US-Amerikaner Colin Morikawa ging laut dem Portfolio neuer Sportwettenanbieter gar als Favorit zu den Olympischen Sommerspielen in Tokyo in diesem Jahr und das mit nur 24 Jahren. Schlussendlich belegte er den vierten Rang, während der nur drei Jahre ältere Landsmann Xander Schauffele Gold holte.

Somit bringt die neue Generation auch neue Blickwinkel auf den Sport mit und das Smartphone und seine Anwendungen sind mit dabei. Welche Apps den Golfern, ob jung oder alt, dabei helfen können, ihr Spiel etwas zu verbessern oder schlichtweg eine sinnvolle Ergänzung zum nächsten tee-off sein können, erfahren Sie hier.

1. Wetter.com

Eine der naheliegendsten und wichtigsten Apps im Golf ist die Wetter App. Schließlich macht es nur Sinn auf den Platz zu gehen, wenn es weder wie aus Eimern schüttet noch die Temperaturen die 35-Grad-Marke überschreiten. Mit Wetter.com haben Golfer einen praktischen Allrounder auf dem Smartphone dabei, der das Wetter für einzelne Regionen im Stundentakt anzeigt. Auch Warnungen vor Hitze oder Unwetter werden von der App als Push-Meldung ausgegeben.

2. Mirror Vision App

Mit der Mirror Vision App lässt sich der eigene Schwung beim Abschlag analysieren sowie verbessern. Am besten wird die App auf zwei Geräte geladen, wie zum Beispiel ein Tablet und ein Smartphone. Beides wird dann vor und hinter dem Spieler positioniert (entweder mit einem Dreibein oder durch die Hilfe von Mitspielern) und anschließend wird das aufgenommene Videobild aus allen Winkeln analysiert. Haltung, Stellung, Winkel und vieles mehr lassen sich so in Echtzeit überprüfen. Tablet und Smartphone werden dank Mirror Vision per Bluetooth miteinander gekoppelt – Markierungen und Schwungebenen können vor der Aufnahme des Abschlags eingezeichnet werden.

3. Fore-App

Die beste Golf-App um Deine Golfrunde umfassend aufzuzeichnen ist die Fore-App von Tourbrassie. Einfach auf die Runde gehen und vor dem ersten Golfschlag auf „Starte Runde“ tippen und das war es schon. Im Hintergrund wird die gesamte Golfrunde mit jedem einzelnen Schlag aufgezeichnet. Möglich ist das unter Verwendung von GPS und der eigens entwickelten automatischen Schwungerkennung. Möglich ist das nicht nur am Smartphone sondern auch auf der Smartwatch.

Über 40.000 Golfplätze weltweit erkennt die App und unterstützt als Birdiebook mit der Schlägerwahl vor jedem Schlag. Umfassend sind auch die Analysen, die sich anstellen lassen um das eigene Spiel zu verbessern.

4. Golf-Rules! App

Die App Golf-Rules! ist für jeden relevant, der mit dem Golfsport in Berührung kommt. In der App ist das komplette Regelwerk hinterlegt. Es ist mit Beispielen und Definitionen angereichert, die dafür sorgen, selbst komplexe Zusammenhänge schnell zu verstehen. Eine Suchfunktion hilft dabei, spezifische Begriffe oder Regeln schneller zu finden und so auch einzelne Regeln rasch nachsehen zu können. In der App sind weitere nützliche Funktionen integriert:

♦ Videomaterial zur Veranschaulichung von Regeln

♦ Abweichende Regeln für Spieler mit körperlichen Einschränkungen

♦ Eventuelle lokale Besonderheiten

In der „FAQ“-Rubrik finden sich außerdem die am häufigsten gestellten Fragen zu den Golf-Regeln , die es Spielern leichter machen, die wichtigsten Zusammenhänge noch besser zu verstehen.

5. Shot Tracer App

Ein Wiener Start Up hat mit der Shot Tracer App die Hobby-Golf-Welt revolutioniert. Was früher nur bei großen Turnieren und mit teurer Technik möglich war, geht mit der Shot Tracer App nun mit dem Smartphone. Die App erlaubt es, den exakten Flug des geschlagenen Balls sowohl aufzuzeichnen als auch nachvollziehen zu können. „Visual Vertigo“ heißt die patentierte Technologie, die hinter der App steckt und die den eigenen Golfschlag wie im Fernsehen nachzeichnet. Die Bedienung ist simpel: Einfach Smartphone aufstellen, den Schlag filmen und alles weitere erledigt dann die App. Die besten (oder schlechtesten) Schläge können gespeichert und zu Übungszwecken immer wieder angeschaut werden. Mit lustigen Special-Effects lassen sich die Videos noch unterhaltsam aufbereiten und mit Freunden und Mitspielern teilen.

6. GOLFTV

Die App GOLFTV deckt viele Golf-Events ab und bietet Nutzern die Möglichkeit, über Neuigkeiten im Golfsport und Live-Berichterstattungen von Turnieren und großen Spielen stets auf dem Laufenden zu bleiben. Wiederholungen sind ein besonderes Extra der App, da insbesondere bei den Turnieren in den USA die Zeitverschiebung eine Live-Verfolgung nicht immer möglich macht. Um Golfspiele von überall zu schauen, ist GOLFTV in jedem Fall ein Muss für das Smartphone und wer nicht genug von den Golfinhalten bekommen kann, der kann auf die kostenpflichtige App-Version mit noch mehr Features zurückgreifen.

7. Hole19 Golf GPS & Scorekarte App

Wer regelmäßig auf dem Golfplatz steht, braucht die Hole19 App auf dem Smartphone. Sie ersetzt teure Entfernungsmesser und ausgefallene Geräte, die ein tiefes Loch ins Portemonnaie reißen würden. Auf über 43.000 Golfplätzen in 201 Ländern misst die App genaue Entfernungen und ermöglicht, die eigenen Spielrunden gesammelt im Smartphone aufzubewahren. Zu den Gratis-Funktionen der App zählen:

♦ GPS-Entfernungsmesser, der alle großen Hindernisse sowie anvisierten Ziele anzeigt und außerdem die Entfernung zum vorderen und hinteren Rand sowie zur Mitte des Grüns misst.

♦ Digitale Scorekarte – Während jeder Runde können die eigenen Spielergebnisse verfolgt und jeder Schlag in der App gesichert werden.

♦ Golfplätze entdecken anhand von Bewertungen und Kommentaren

♦ Fortschritte mit Freunden und der Golf-Community teilen

♦ Wear OS Kompatibilität, für alle GPS-Distanzen direkt am Handgelenk

Die Augmented Reality Funktion komplettiert das breite Angebot dieser intuitiven Anwendung für das Smartphone. Die Basic-Version ist kostenlos, für 49 Euro im Jahr gibt es eine Premium-Version.