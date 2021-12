Die bekanntesten Online Spielautomaten

Die weite Welt der Online Spielautomaten umfasst inzwischen tausende verschiedene Games, die dafür sorgen, dass es im Online Casino garantiert nie langweilig wird. Doch wie alle erfahrenen Spieler wissen: Quantität ist längst nicht alles! Auch die Qualität der Games muss, insbesondere bei Spielautomaten, hoch sein, um ein faires, sicheres, unterhaltsames und potentiell gewinnbringendes Spiel zu ermöglichen.

Aus der großen Masse an Spielautomaten die besten und sehenswertesten herauszufiltern, ist dementsprechend gar keine so einfache Aufgabe. Wir haben uns dieser Herausforderung jedoch mit Vergnügen gestellt und sechs Top Slots gefunden, die aus gutem Grund zu den bekanntesten und beliebtesten Online Spielautomaten in den virtuellen Casinohallen Deutschlands und der Welt gehören.

Faust von Novomatic

Wir beginnen mit einem deutschen Klassiker, dem Slot Faust aus dem Hause Novomatic, einem Glücksspiel-Giganten mit Sitz in Österreich. Der Slot befasst sich dabei mit dem weltberühmten gleichnamigen Werk Goethes und schafft es so, literarische Hochkultur mit gigantisch gut gelungenem iGaming zu verbinden. Wie genau das funktioniert? Sehen Sie es sich ganz einfach selbst an, indem Sie Faust kostenlos spielen und so ohne Einzahlung und ohne Risiko erleben, wie sich Literatur und Slotvergnügen stilvoll verbinden lassen.

Was Sie dabei außer dem interessanten Thema sonst noch erwartet? Wir verraten es Ihnen! Faust ist ein Video Slot mit fünf Walzen, gängigem 5×3 Spielfeldaufbau und zehn darauf angeordneten Gewinnlinien. Eben dieses simple und einfach zu überblickende Design macht den Automaten zu einem der am häufigsten gespielten Slots des Entwicklers Novomatic und schafft es somit zu Recht in unsere Hitliste der bekanntesten Online Spielautomaten, die Sie sich definitiv nicht entgehen lassen sollten!

Mega Moolah von Microgaming

Wer an die bekanntesten Slots der Welt denkt, kommt wohl kaum an diesem Spiel vorbei: der progressive Automat Mega Moolah von Microgaming, der Titel, der bisher die meisten Glückspilze zu Slot-Millionären gemacht hat und bei dem die Spieler zu Recht auf einen Gewinn von mehreren Millionen hoffen können. Inzwischen gibt es sogar schon Fortsetzungen zu diesem grandiosen Top Spiel, mit dem der Entwickler Microgaming bereits im Jahr 2006 einen Volltreffer gelandet hat. Trotz der vielen Jahre, die seit dem Release ins Land gezogen sind, gehört dieser Automat auch heute noch zu den am häufigsten besuchten und am meisten gespielten Microgaming-Spielen aller Zeiten.

Der Bekanntheitsgrad dieses Titels lässt sich kaum von anderen Slots übertreffen. Mit gekonnter Grafik und tollen Motiven schafft es der Hersteller hier übrigens auch, Spieler zu begeistern, die nicht sofort mit hohen Einsätzen um progressive Gewinne spielen möchten. Unser Fazit zu Mega Moolah: Als einer DER Klassiker der Spielautomatengeschichte sollten Sie dieses Game zumindest einmal ausprobiert haben – und wer weiß, vielleicht gehören auch Sie schon bald zu den ganz großen Gewinnern.

Ugga Bugga von Playtech

Von großen Jackpot-Gewinnen kommen wir nun zu hohen durchschnittlichen Auszahlungsraten. Der Slot Ugga Bugga von Playtech hat bezüglich der Auszahlungsquote nämlich eine überzeugende Einzigartigkeit aufzuweisen: Es handelt sich um ein Spiel mit einer RTP von über 99%. Ja, Sie haben richtig gelesen! Die durchschnittliche Auszahlungsquote liegt bei diesem Automaten tatsächlich bei beeindruckenden 99,07%. So verdient auf lange Sicht zwar noch immer der Casinoanbieter, doch können Sie sich über so hohe Auszahlungschancen freuen, wie sie bei keinem anderen Online Slot derzeit zu finden sind.

Der Automat Ugga Bugga ist aufgrund der hohen RTP vor allem bei Gewinnjägern beliebt, die besonderes Augenmerk auf hohe Gewinnchancen legen. Der Slot selbst ist überaus innovativ und abwechslungsreich, weshalb er es möglicherweise auch noch nicht in allzu viele Wohnzimmer des Landes geschafft hat. Doch egal, wie bekannt Ugga Bugga bisher tatsächlich ist, eines steht fest: So gute Gewinnchancen wie bei diesem Spiel finden Sie sonst nirgendwo.

Starburst von NetEnt

Eindeutig einer der weltweit bekanntesten Spielautomaten ist Starburst. Der schwedische Provider NetEnt ist nicht ohne Grund für seine qualitativ hochwertigen Games mit bester Grafik bekannt und zeigt auch bei diesem galaktischen Slot, wie unterhaltsames und dennoch simples Gameplay in einem Slot vereint werden können. Starburst ist eines der Spiele, an denen wirklich jeder ohne Probleme teilnehmen und jede Menge Spaß erleben kann.

Ein weiterer Grund für die große Bekanntheit dieses Spiels ist außerdem die Tatsache, dass es in Online Casinos gern als Freispielslot verwendet wird. Somit erhalten besonders viele Casinobesucher ein paar Runden an diesem Automaten geschenkt und lernen den Slot dadurch fast schon zwangsweise kennen.

Immortal Romance von Microgaming

Während der zuvor erwähnte Spielautomat Starburst vor allem durch seinen Einsatz als Freispielslot bekannt geworden ist, sieht das bei diesem Automaten, dem Slot Immortal Romance von Microgaming, ganz anders aus. Das Spiel punktet nämlich nicht gerade mit Einfachheit, sondern bietet ganz im Gegenteil ein ausgereiftes Spielerlebnis inklusive diverser Features und überraschend gut gelungener Animationen. Selbst Spieler, die nicht unbedingt ein Faible für romantische Vampirgeschichten haben, könnten hier auf einen neuen Lieblingsslot stoßen.

Persönliche Weiterempfehlungen sind also das, was diesen Automaten zu einem so bekannten Spiel in der Casinowelt gemacht haben. Zusätzlich dazu punktet der Slot mit einer überdurchschnittlich hohen RTP, die für gute Auszahlungschancen sorgt, und einer mittleren Volatilität, durch die es recht regelmäßig zu Gewinnen kommt.

Book of Dead von Play’n GO

Kaum ein Thema wird bei Spielautomaten so häufig aufgegriffen wie das alte Ägypten und der Orient. Ein Game mit ägyptischem Setting darf in unserer Auflistung der bekanntesten Online Slots natürlich nicht fehlen. Der Titel für den bekanntesten Automaten im Bereich der Ägypten-Slots geht dabei an Book of Dead, den wir dem Provider Play’n GO zu verdanken haben.

Book of Dead ist ein Spiel, das stark an den ebenfalls sehr bekannten Slot Book of Ra von Novomatic erinnert. Während unter deutschen Glücksrittern beide Automaten derzeit wohl in etwa gleichsam bekannt sind, haben wir uns entschieden, Book of Dead von Play’n GO in unsere Hitliste mit aufzunehmen, und zwar aus dem ganz einfachen Grund, dass Play’n GO eine größere internationale Präsenz hat als der Entwickler Novomatic.

Play’n GO überlässt bei seinen Automaten übrigens wirklich nichts dem Zufall. Mit auffälligen Werbekampagnen wurde die Bekanntheit des Spiels angefacht und somit auch dafür gesorgt, dass sich der Slot schlussendlich einen Platz in unserer Liste der empfehlenswertesten und bekanntesten Spielautomaten aller Zeiten auch tatsächlich mehr als verdient hat!