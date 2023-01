Die wichtigsten Golfturniere der Welt

Golf gilt bereits seit Jahrhunderten als aufregende Weltsportart, die besonders in der letzten Zeit zunehmend an Beliebtheit gewann. Die wichtigsten und beliebtesten Golfturniere der Welt ziehen jedes Jahr unzählige Teilnehmer und Zuschauer an. Es locken nicht nur hohe Preisgelder, sondern auch das unbezahlbare Gefühl, als Golfer eine der prestigeträchtigen Trophäen zu gewinnen.

Selbst im Internet findet sich bereits eine riesige Fangemeinde rund um den Sport. Dort tauschen Experten und semi-professionelle Golfer gern ihre Meinungen aus und haben sogar die Möglichkeit, bei dem Sportanbieter NetBet wetten auf den Turniersieger abzuschließen.

The Masters

The Masters, eines der vier großen Major-Turniere, wird sowohl von Spielern als auch von Fans als das wichtigste Golfturnier der Welt angesehen. Es wird im renommierten Augusta National Golf Club in Georgia (USA) ausgetragen, der als besonders schön gilt. The Masters zu gewinnen ist der Traum aller Profigolfer, und die Fans warten das ganze Jahr über auf dieses aufregende Ereignis.

Dieses Turnier ist unglaublich konkurrenzstark und so überrascht es nicht, dass nur die besten Golfer aller Zeiten mehr als fünf Masters-Siege erringen konnten (Jack Nicklaus mit sechs und Tiger Woods mit fünf Siegen). In der Welt des Golfsports gibt es kaum einen vergleichbaren Erfolg, als sich als Sieger mit der berühmten grünen Jacke zu schmücken und sich in die Riege der ganz Großen einzureihen.

The Open Championship

Das zweitwichtigste Major-Turnier im Golf ist The Open Championship. Es ist teilweise auch als British Open bekannt, weil der Austragungsort in Fife (Schottland) liegt. Damit bildet es ein ideales Gegenstück zu den sonst oft in den USA beheimateten Turnieren und erfreut sich insbesondere in Europa einer sehr großen Beliebtheit.

Auch wenn amerikanische Golfer oft den U.S. Open-Titel etwas mehr begehren als einen British Open-Titel, ist der weltweite Einfluss der Open Championship nicht zu übersehen. Das Turnier ist eines der ältesten der Welt, es wurde 1860 ins Leben gerufen und hat schon viele hochrangige Champions wie Tiger Woods und Jack Nicklaus hervorgebracht.

The U.S. Open

Die U.S. Open ist ein weiteres äußerst beliebtes Golfturnier, vor allem bei Spielern aus Amerika. Es ist das dritte Major-Turnier auf dieser Liste, aber man könnte argumentieren, dass die U.S. Open die Nummer zwei sein könnten. Vieles hängt im Wesentlichen davon ab, ob man aus der Sicht eines Amerikaners oder der Sicht eines Europäers argumentiert.

So ist das Gesamtpreisgeld der U.S. Open in der Regel sogar noch etwas höher als bei den zuvor genannten Turnieren. Der einzige Kritikpunkt an der allgemeinen Popularität der U.S. Open ist, dass sie in Europa nicht so viel Anklang findet. Weltweit ist das zuvor genannte British Open Turnier damit vielleicht als etwas wichtiger anzusehen.

The PGA Championship

Obwohl die PGA-Championship allgemein als das unbedeutendste Major-Turnier auf der PGA-Tour angesehen wird, ist es immer noch unglaublich konkurrenzstark. Auch hier gewinnen in der Regel nur die besten Profis, die sich ihre Fähigkeiten über Jahre aufgebaut haben.

Ähnlich wie die zuvor genannten U.S. Open ist die PGA-Championship ebenfalls dafür bekannt, schwierige Spielbedingungen mit dichtem Rough und harten Grüns zu schaffen. Das gibt den besten Golfern die perfekte Gelegenheit, ihr Können auf der großen Bühne zu beweisen.

The Players Championship

Die vier großen Golfmeisterschaften sind zweifelsohne die vier beliebtesten Turniere des Sports. Trotzdem gibt es noch viele andere Turniere, die hohe Preisgelder bieten und bei denen die besten Spieler antreten. Eines dieser wichtigen Nicht-Major-Turniere ist beispielsweise The Players Championship.

Dieses lockt ebenfalls mit einer der höchsten Gewinnausschüttung aller Turniere im Golfsport (einschließlich der Majors), wobei insbesondere dem Sieger eine attraktive Summe zusteht. Zudem wird es auf einem Golfplatz ausgetragen, der sehr stark den Major-Turnieren ähnelt und damit auch den Spielern viel Können abverlangt. Deswegen ist auch dieses Turnier bei erfahrenen Golfern aus aller Welt beliebt.