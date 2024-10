Abonniert auf die Top 10

Emma Spitz sichert sich bei der Women’s Indian Open ihr bereits 5. Top 10-Ergebnis. Christine Wolf steigert sich am Finaltag.Emma Spitz

war bei den Big Movern am Samstag der Hero Women’s Indian Open, nachdem sie mit fehlerloser 65 (-7) ihre tiefste Runde des Jahres hinbrannte. Mit Platz 4, nur drei Schläge hinter der führenden Belgierin Manon de Roey, mischt die Schönbornerin damit sogar im Titelkampf mit.

Bei erneut scorefreundlichen Bedingungen, die den megaschweren DLF G&CC erneut etwas entschärft, darf sich auch Emma über einen guten Start und das frühe Birdie am zweiten Grün freuen. Dafür geht die Attacke am ersten Par 5 gründlich daneben, was zum ersten Schlagverlust am Wochenende führt. Das stoppt doch den Vorwärtsdrang merkbar: das schwere Par 4 der 6, das Emma bereits zum Auftakt Probleme bereitete, knöpft ihr am Sonntag sogar das Doppelbogey ab. Da jedoch auch die Kolleginnen an der Spitze zu kämpfen haben, vergrößert sich der Abstand zur Spitze nur geringfügig auf insgesamt 4 Schläge.

Emma stabilisiert auf den letzten 9 wieder erfolgreich ihr Spiel und belohnt sich an der 13 mit einem weiteren Birdie. Am vorletzten Loch kann sie mit dem starken Birdie noch ein wenig den Abstand zur Spitze verringern. Zuviel Risiko nimmt Spitze jedoch am abschließenden Par 5 und verabschiedet sich mit Bogey aus Delhi. Mit der 73 sichert sie sich aber ihr bereits 5. Top 10-Finish der Saison auf der Ladies European Tour und sammelt somit fleißig weiter Punkte auf der Road to Mallorca.

Wolf mit ihrer besten Runde der Woche

Christine Wolf

scheint den Schwung vom Eröffnungstag spät aber doch wiedergefunden zu haben: von der 10 weg legt sie eine starke erste Hälfte der Runde hin, gekrönt von zwei Birdies. Einziger Schönheitsfehler bleibt das Bogey am Par 5 der 18. Auf der vorderen Platzhälfte fällt die Tirolerin mit einem Par 3-Bogey kurzzeitig auf Even Par zurück, sichert sich aber mit Birdie am vorletzten Loch ihre beste Runde der Woche mit 71 Schlägen. Aufgrund der verpatzten zweiten und dritten Runde geht sich aber nichts Besseres mehr als der 46. Platz aus, der ihr für eine neue Tourkarte auch nicht weiterhilft.

