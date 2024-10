Tourkarte ohne Glanz

Matthias Schwab löst nach vier unspektakulären Sicherheitsrunden bei der Genesis Championship noch eine der letzten Tourkarten für die DP World Tour.Matthias Schwab

kontrollierte bei der Genesis Championship mit fehlerarmem Spiel das Geschehen um die Tourkartenränge, obwohl er mit Platz 44 nach drei Runden nicht gerade viele Akzente setzten konnte. In seiner letzten Runde der aktuellen Saison auf der DP World Tour ging es darum endgültig das Spielrecht für 2025 zu sichern.

Finalrunde lange Zeit auf Sand gebaut

Mit Drive in den Fairwaybunker beginnt die Finalrunde für den Steirer alles andere als prickelnd. Immerhin rettet er noch gekonnt das Par. Auf Sand gebaut ist jedoch auch sein Spiel am nächsten Loch: diesmal geht sich aus dem Grünbunker das Par nicht mehr aus. In Folge begradigt er zwar sein Spiel, ohne sich jedoch zwingende Birdiechancen zu erspielen. Da er auf beiden Par 5 der Front 9 vorlegen muss, geht sich bis zur Halbzeit kein Erfolgserlebnis aus.

Auch auf den letzten 9 Spielbahnen der Genesis Championship ändert sich das Bild kaum. An der 10 legt sich Schwab noch die beste Chancen aus, die er jedoch aus zwei Metern vernebelt. An der langen 12 ist es wieder ein verzogener Drive, der ihn in die Bredouille bringt. Nachdem das Grün regulär nicht mehr erreichbar ist, setzt es das zweite Bogey des Tages. Erst im Finish platzt Schwab der Kragen: auf beiden Par 5 holt er sich die Birdies ab, wobei sein letztes Eisen ins 18. Grün besonders spektakulär ausfällt: aus 110 Metern locht er beinahe direkt ein.

Dank der späten Birdies dreht Schwab seine Finalrunde noch zur 72 (Par), verliert damit zwar noch ein paar Ränge, lässt im Kampf um die Tourkarte aber nichts mehr anbrennen, womit immerhin die Saison trotz vieler Leerläufe und weniger Highlights insgesamt versöhnlich mit dem Erreichen des Minimalziels endet. Lukas Nemecz dagegen muss zurück zur Tourschool, während Bernd Wiesberger das erste Finalturnier in Abu Dhabi mit den Top 70 im Race to Dubai erreicht hat.

„Positiv ist und war, dass ich erkennen konnte, dass ich trotz ständigen Problemen mit meinem Spiel mithalten konnte,“ zieht Matthias Schwab eine insgesamt positive Saisonbilanz. „Ich bin überzeugt, dass ich im kommenden Jahr mit einigen Verbesserungen vorne mitspielen kann. Ziel ist wieder die PGA Tour wo ich bereits 2022 und 2023 spielte. Letztlich bin ich mit dem Ergebnis in diesem Jahr zufrieden. Mehr war heuer nicht drinnen. Ich werde jetzt einmal Urlaub machen, regenerieren und mich dann in den USA auf die neue Saison vorbereiten. Diese wird für mich voraussichtlich im Dezember mit zwei Turnieren in Afrika und vor Weihnachten noch mit einem Turnier auf Mauritius beginnen,“ ist er mit den Gedanken bereits beim nächsten Race to Dubai.

Koreas Topstars machen sich im Playoff den Heimtitel aus

Unter dem Jubel der Heimfans liefern sich Koreas Topstars im Schlussflight ein packendes Duell um den Heimtitel: nach 72 Löchern bleibt es zwischen Tom Kim und Ben An ein totes Rennen bei 17 unter Par, das erst im Stechen entschieden wird. Dort hat Routinier An gegenüber Youngster Kim das bessere Ende für sich und feiert den emotionalen Heimsieg. Aus Deutscher Sicht ist erneut Marcel Schneider auf Platz 14 der Beste.

Endergebnis Genesis Championship