Schwab behält alles unter Kontrolle

Mit einer weiteren soliden Runde von 71 Schlägen behält Matthias Schwab die Kollegen im Kampf um die Tourkarten unter Kontrolle.

Nach einer recht highlightarmen Auftaktrunde mit nur einem Birdie und einem Bogey, kam bei Matthias Schwab am Freitag doch etwas unfreiwillig deutlich mehr Pfeffer in den Tag, denn mit einem zwischenzeitlichen Triplebogey machte er sich das Leben unfreiwillig ziemlich schwer. Mit der nötigen Ruhe und Gelassenheit hielt er weitere Fehler jedoch fern und arbeitete sich dank vier Birdies noch zur 71 (-1), womit sich „on the number“ der Wochenendeinzug noch ausging. Damit macht er auch einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Tourcard, denn dank des geschafften Cuts wird der Rohrmooser auch aus Incheon wieder auf jeden Fall Zähler fürs Race to Dubai mitnehmen.

Schwab zeigt erneut eine solide Leistung

Seine frühe Startzeit nutzt Schwab gleich am Eröffnungsloch zu einem perfekten Start mit dem gelochten Dreimeter Putt zum Birdie. Allerdings kann er nicht nachsetzen, lässt eine dicke Chance an der 4 genauso ungenutzt wie beide Par 5 auf den Front 9. Der erste Fehler auf seinem Unglücksloch vom Vortag (Triplebogey), der 6 wird gleich bestraft, wenn auch diesmal nur mit Bogey.

Das bremst endgültig den Vorwärtsdrang, in weiterer Folge kann der Steirer aus seinem soliden Spiel erneut viel zu wenig Kapital schlagen. Nur an der 11 erbarmt sich der Putter noch einmal und schnappt sich aus gut 5 Metern ein zweites Birdie. Somit bringt Schwab erneut die 71 (-1) herein, was dank allgemein gedämpfter Scores immerhin zu einem kleinen Move am Leaderboard auf Position 44 reicht. Beim jetzigen Stand würde Schwab im Race to Dubai nur eine Position verlieren und als 111. seine Tourkarte für 2025 auf der DPWorld Tour lösen.

Die koreanischen Fans bekommen am Sonntag ihr Traumfinale, nachdem Ben An und Tom Kim gemeinsam bei 12 unter Par die Führungsrolle einnehmen.

Leaderboard Genesis Championship