Spitz liefert Traumrunde in Indien

Emma Spitz schüttelt bei der Indien Open die 65 aus dem Ärmel und pusht sich mit der Traumrunde am Moving Day sogar in den Titelkampf.Emma Spitz und Christine Wolf

meisterten souverän den Halbzeitcut bei der Hero Women’s Indian Open, wenn auch mit deutlichen Scores über Par auf dem megaschweren Layout im DLF Holf & Country Club. Aus dem Mittelfeld heraus wollen sich die beiden Österreicherinnen am Wochenende mit solidem Spiel weiter vorarbeiten.

Das gelingt vor allem Emma Spitz gleich zu Beginn hervorragend: an der 10 gestartet zieht die Niederösterreicherin ein praktisch fehlerloses Spiel auf und marschiert mit zwei Birdies rasch steil nach oben im Klassement. Ein besonderes Highlight setzt Emma am Risk-Reward-Loch der 17, wo sie zum Eagle einchippt und damit bereits zur Halbzeit bei den Top 10 anklopft.

Spitz attackiert auch auf den vorderen 9 Löcher munter und vor allem fehlerlos weiter und schiebt sich mit zwei weiteren Birdies endgültig unter die Top 10, womit eine ihrer besten Runden auf der LET langsam Gestalt annimmt. Fehlerlos bringt Emma ihre Traumrunde von 65 Schlägen herein und bringt sich mit ihrer tiefsten Runde des Jahres sogar ins Gespräch um den Titel.

Wolf schlittert in die 81

Christine Wolf

kann dagegen in der Anfangsphase ihre Chancen nicht nutzen und schlittert an der 7 nach einem ersten Fehler gleich in ein bitteres Doppelbogey. Das zeigt Wirkung und bringt Sand ins Getriebe. Rund um den Turn kassiert die Tirolerin einen Bogey-Doppelpack.

Die Tendenz setzt sich auch auf der zweiten Platzhälfte fort: Birdieputts wollen nicht fallen, statt dessen saugt sie sich mit weiteren Schlagverluste auf der Scorekarte voll. Birdielos und mit Doppelbogey am abschließenden Par 5 komplettiert Wolf ihren Frust-Samstag mit 81 Schlägen, die sie fast ans Ende des Klassements abrutschen lässt.

Leaderboard Indian Open