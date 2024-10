Etappenziel erreicht

Christine Wolf und Emma Spitz kämpfen sich bei den Hero Women’s Indian Open am megaschweren Par 72 Terrain ins Wochenende. Sarah Schober kann im DLF G & CC eine verpatzte Auftaktrunde am Freitag nicht mehr ausbügeln und scheitert in Indien am Cut.

Zum Auftakt zeigte Christine Wolf einmal mehr, dass ihr der DLF G & CC eindeutig liegt, denn die Indien Championesse von 2019 hatte zwar einigermaßen zu kämpfen, mit späten Birdies riss sie das Ruder aber noch herum und startet nach der 74 (+2) sogar voll in Schlagdistanz zu den Top 10 in den zweiten Spieltag.

Auch Emma Spitz brachte sich am Donnerstag auf Wochenendkurs, wenngleich der Puffer nach hinten nach der 76 (+4) etwas überschaubarer ist. Sarah Schober benötigt nach der 81 (+9) wohl bereits eine Traumrund um sich noch einmal ins Cutgespräch bringen zu können.

Mit später Startzeit tritt sich Chrissie Wolf zwar gleich auf der 2 und dem Par 5 der 4 zwei Bogeys ein, angesichts erneut deutlich gedämpfter Scores rutscht sie damit jedoch nur minimal im Klassement zurück. In Folge findet die Tirolerin immer besser ins Spiel und hält danach die gesamten Frontnine über gekonnt weitere Fehler fern, womit sie klar in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen bleibt.

Erst auf der 11 kommt dann wieder Farbe aufs Tableau, allerdings kann sie das dritte Bogey sofort danach am Par 3 der 12 mit ihrem ersten Erfolgserlebnis am zweiten Spieltag wieder egalisieren. Ausgerechnet am Par 5 der 15 wird es dann aber richtig zäh, da sie am Ende sogar das Doppelbogey nicht mehr abwenden kann, was erstmals richtig Plätze kostet. Den Rest der Runde schaukelt Wolf souverän nach Hause und geht selbst nach der 76 bei insgesamt 6 über Par noch immer vom 24. Platz aus ins Wochenende.

Souverän ins Wochenende

Erneut hat Emma Spitz mit dem schwierigen Terrain am Freitag so ihre Mühe, was sich bereits auf den ersten fünf Löchern in drei Bogeys niederschlägt. Immerhin geht sich danach am Par 5 der 15 auch ein Birdie aus, was nicht nur den Negativrun ziemlich abbremst, sondern sie nach den Backnine auch noch auf Cutkurs hält.

Richtigen Turnaround stellt der Schlaggewinn jedoch nicht dar, denn schon auf der 11 muss sie das nächste Bogey notieren und da sie sich auf der 13 und der 14 gleich noch zwei Fehler eintritt, findet sie sich plötzlich nur noch hinter der Cutmarke wieder. Wie bestellt fällt dann aber am Par 5 der 15 der wichtige Birdieputt, womit sich schließlich die 75 (+3) ausgeht, die sie als 38sicher ins Wochenende einziehen lässt.

Auftaktrunde zu große Bürde

Am Freitag präsentiert sich Sarah Schober zwar doch deutlich sicherer, auf birdielosen Frontnine muss sie jedoch zwei weitere Bogeys einstecken, was sie der gezogenen Linie nicht näher kommen lässt. Auch auf den zweiten Neun spult sie über weite Strecken starkes Golf ab und holt sich am Par 3 der 16 schließlich auch ein erstes Birdie ab. Da sie die Runde jedoch mit einen schwarzen Doppelpack beendet, muss sie sich am zweiten Spieltag mit der 75 (+3) anfreunden, womit sich der Cut aufgrund der verpatzten Auftaktrunde nicht mehr ausgeht.

Shannon Tan (SIN) und Alice Hewson (ENG) biegen bei gesamt 2 unter Par und als einzige Spielerinnen im roten Bereich als Co-Leader ins Wochenende ab.

Fotos: LET

