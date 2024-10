Entspannung nach dem Golfspiel: Die besten Freizeitaktivitäten für Golfer

Nach einem langen Tag auf dem Golfplatz suchen die meisten Spieler nach der ultimativen Entspannung. Wenn man Wind und Wetter entkommen ist und den Tag gemütlich ausklingen lassen möchte, gibt es einige Möglichkeiten, die man in Erwägung ziehen kann. Es kommt natürlich ganz darauf an, wo man sich befindet und welche Extras der Golfplatz eventuell bietet.

Denn niemand will wirklich noch weit fahren, um nach einem anstrengenden Tag die Ruhe zu genießen. Einige Aktivitäten, wie zum Beispiel Sauna, Dampfbad und Spa, sind natürlich davon abhängig, dass man diese auch zur Verfügung hat, entweder im Golfclub oder in der Nähe. Andere Dinge, wie Bücher und beliebte Online Casinoseiten hat so ziemlich jeder griffbereit.

Die ultimative Entspannung im Spa

Viele werden sich hier wahrscheinlich einig sein. Ein Spa Besuch direkt nach einem erfolgreichen Golfspiel ist der perfekte Abschluss eines Tages. Einige der exklusivsten Golfplätze Deutschlands bieten diesen Service direkt vor Ort an. Wer träumt nicht davon, sich im Club direkt verwöhnen zu lassen.

Nach einem Tag an der frischen Luft ist die Wärme von Sauna, Dampfbad, Infrarotkabinen und Co. ganz besonders gefragt. Denn immerhin entspannen sich dadurch die angestrengten Muskeln und man spürt die Nachwirkungen des Sporttages nicht allzu sehr.

Manche Golfclubs bieten sogar Wellnessbehandlungen und Massagen an, um ihren Mitgliedern nicht nur ihren Lieblingssport, sondern auch Erholung bieten zu können.

Sollte Ihr Lieblingsgolfplatz keinen derartigen Luxus bieten, findet sich sicher in der näheren Umgebung ein Spa, eine Therme oder sonstige Wellnesseinrichtungen, die sich oft mit ihrem Angebot auch direkt an Golfspieler wenden.

Ein gutes Buch ist nie falsch

Wer heutzutage nach einem guten Buch sucht, wird bei unterschiedlichen Bestsellerlisten fündig. Wer gerne liest, findet gerade hierbei die Entspannung, die er oder sie nach einem langen Tag auf dem Golfplatz braucht.

Denn der gemütliche Nachmittag und Abend im Bett, auf dem Sofa oder bei gutem Wetter im Freien, mit einem Buch und seinem Lieblingsgetränk ist eine Kombination, der fast niemand widerstehen kann. Gerade bei einem guten Krimi, Thriller oder historischen Roman kann man seinen Muskeln Erholung bieten und sich ein paar ruhige Stunden ohne Bewegung gönnen.

Ein Casinobesuch für die abendliche Unterhaltung

Einige Golfclubs bieten ihren Mitgliedern oft ein kleines Casino bzw. gibt es in der Umgebung von Golfplätzen oft mindestens ein kleines Angebot an Glücksspiel. Meistens findet man traditionelle Casinos, die auch gute Restaurants anbieten und man so den Abend gemütlich mit einem guten Essen und zusätzlich ein bisschen Spielspaß ausklingen lassen kann.

In manchen Regionen gibt es leider keine Möglichkeiten, dem Glücksspiel nachzugehen, da die Zahl der landbasierten Casinos in den letzten Jahren drastisch zurückgegangen ist. Doch müssen sich echte Fans keine Sorgen machen, denn wer wirklich seiner weiteren Lieblingsaktivität, dem Glücksspiel, nachgehen will, der hat auch die Möglichkeit dies über eine Vielzahl von Online Casinos tun.

Abendessen in einem Sternerestaurant

Eine der beliebtesten Aktivitäten nach einem langen Tag auf dem Golfplatz ist mit Sicherheit ein gutes Abendessen. Idealerweise findet man in der näheren Umgebung des Golfplatzes ausgezeichnete Lokale, seien es Hauben, Sterne oder Michelin Auszeichnungen.

Je nachdem, in welcher Preisklasse das Golfareal selbst ist, muss man in einigen Fällen nicht mal in der Umgebung suchen, sondern kann direkt im hauseigenen Restaurant großartige Menüs verspeisen. Denn immer mehr Betreiber von Golfplätzen setzen darauf, mehr Spieler anzuziehen, durch die Bereitstellung von erstklassigen Services wie zum Beispiel einem Spa und einem Restaurant, das gehobene Küche bietet.

Yoga für Anfänger und Fortgeschrittene

Die Nachfrage nach entspannenden Sportarten und Kursen, wie zum Beispiel dem Yoga, steigt exponentiell. Deshalb haben sich immer mehr Betreiber von Golfplätzen dazu entschieden auch Yogakurse für Anfänger und Fortgeschrittene anzubieten, um ihren Mitgliedern ein umfangreiches und vor allem attraktives Rahmenprogramm zu bieten, wenn das Wetter mal nicht mitspielen sollte und man die Golfschläger in der Tasche lassen muss.

Gerade die Ruhe, die man beim Yoga verspürt, lässt sich gut mit dieser ebenso ausgewogenen und ruhigen Sportart Golf sehr gut vereinen. Leider ist es noch immer so, dass vor allem Frauen sehr gut auf dieses Angebot in Golfclubs und -resorts ansprechen. Doch auch immer mehr Männer finden die Vorteile von Yoga, sportliche Anstrengung gepaart mit Entspannung, ansprechend.

Fitness & Schwimmen

Vor allem in Golf Resorts findet man heutzutage oft ein gut ausgestattetes Fitnessstudio, oder zumindest einen Raum, der einige qualitativ hochwertige Sportgeräte bietet. Gerade Laufbänder und Spinning Räder sind hier stark nachgefragt. In der Regel reicht es ja schon, wenn das Clubhaus des Golfplatzes oder das Hotel, wenn es sich um ein Resort handelt, einen kleinen Fitnessraum bietet, in dem man auch Muskeln trainieren kann, die man untertags wenig bis gar nicht betätigt.

Auch das Schwimmen nach einem Tag auf dem Golfplatz wird immer wichtiger. Denn immerhin kann man gerade im Wasser sehr gut entspannen und gleichzeitig fast unbemerkt Sport treiben. An heißen Tagen gehen besonders viele Golfer gerne nach ihrer Runde noch kurz schwimmen, um sich abzukühlen.

Wanderausflug

Regionen, in denen das Wandern und Spazieren gehen als Sport betrieben wird, setzen immer öfter auch auf ihren eigenen Golfplatz, sei er noch so klein. Viele Wanderer finden so zum Golf und umgekehrt finden viele Golfer so zum Wandern. Denn immerhin kann man so auf große Abwechslung setzen und lernt, wenn man nur auf Urlaub ist, auch die Umgebung besser kennen.

Entspannung nach dem Golf muss sein

Ganz gleich, wie lange man schon dem Golf verschrieben ist, jeder sucht einen gewissen Ausgleich, eine weitere Freizeitaktivität nach einem langen Tag auf dem Green. Geschmäcker sind verschieden und die Auswahl an After Golf Aktivitäten ist sehr groß. Wichtig ist, dass man das Richtige für sich selbst findet und eventuell ab und an Neues ausprobiert.

Gerade ein Aufenthalt in einem Golf Resort oder die Mitgliedschaft in einem gehobenen Golfclub gibt den Spielern die Möglichkeit andere Golfspieler und ihre Hobbys kennenzulernen und eventuell in der Gruppe auszuprobieren, da es gemeinsam mit anderen meist mehr Spaß macht, ganz gleich, ob es sich um ein spezielles Abendessen, einen Besuch im Spa mit Sauna und Dampfbad, oder einfach einen Casinobesuch handelt.