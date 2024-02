Schober mit ansehnlichem Saisonstart

Sarah Schober legt bei den hochdotierten Saudi Ladies International mit einer soliden Mittelfeldplatzierung einen durchaus ansehnlichen Saisonstart hin. Emma Spitz findet für den Ryiadh GC am Wochenende kein wirkliches Rezept mehr und beendet das 5 Millionen LET-Event nur auf Rang 64.

Sowohl Sarah Schober als auch Emma Spitz haben gleich beim ersten Saisoneinsatz Grund zur Freude, denn beim Megaevent in Riad – die Saudi Ladies International sind mit 5 Millionen US-Dollar das höchstdotierte LET-Turnier der Saison – stemmten im mit LPGA Stars gespickten Feld beide Proetten den Cut. Vor allem Sarah Schober zeigte sich dabei angesichts einer suboptimalen Vorbereitung aufgrund von Rückenschmerzen richtig stark und hofft nun noch auf ein starkes Wochenende.

Der Start in den Samstag verläuft mit Bogey-Birdie-Bogey jedoch ziemlich abwechslungsreich. Erst ab dem Par 5 der 5 kann sie dann mit ihrem zweiten Erfolgserlebnis ihr Spiel stabilisieren und kommt dank einer soliden Performance immerhin bei Level Par zur 10. Teebox. Auf der 10 drückt sie ihr Score dann sogar in den roten Bereich und hat selbst auf einen weiteren Schlagverlust auf der 13 noch am Par 5 der 15 die passende Antwort parat, womit sie erstmals sogar mit der 71 (-1) eine Runde unter Par notiert und so um einige Ränge nach oben klettert.

Der Finaltag beginnt gleich wie der Moving Day, denn erneut tritt sie sich gleich auf der 1 ein Bogey ein. Aus der Ruhe lässt sie sich vom Faux-pas aber nicht bringen und krallt sich schließlich am Par 5 der 5 mit ihrem ersten Birdie den Ausgleich. Bei generell gedämpfteren Scores schleicht sich wzar auf der 7 ein weiterer Fehler ein, mit 1 üar Par hält sie vor den letzten neun Löchern aber etwa ihre Platzierung. Mit Birdies auf der 13 und dem Par 5 der 14 dreht sie ihr Gesamtscore dann sogar wieder auf Level Par, muss jedoch auf der 16 und dem darauffolgenden Par 3 auch noch Bogeys einstecken. Mit der 73 (+1) kann sie sich zwar am Sonntag nicht mehr verbessern, beendet ihr erstes Saisonturnier aber als 42. immerhin im soliden Mittelfeld.

„Im Großen und Ganzen war das Turnier okay, aber die Erwartungen fürs Wochenende waren schon höher. Das Spiel wäre für eine bessere Platzierung auch da gewesen, aber ich hab heute auch ein wenig ein unglückliches Finish gehabt. Nach starkem Drive hat der Rückenwind mein Gap Wedge erwischt und carry übers Grün geblasen und dann war noch ein Dreiputt aus drei Metern auf der 17, was jetzt schon ein bisschen weh tut. Der Rücken ist soweit okay, ich spüre ihn zwar aber es passt noch alles. Ich flieg heute noch nach Marokko und werde dort die Vorbereitung auch wieder sehr leicht angehen“, so Sarah direkt nach der Finalrunde.

Spitz steckt fest

Emma Spitz machte es richtig spannend, dank starkem Finish mit zwei abschließenden Birdies marschierte aber auch sie noch „on the number“ ins Weekend. Am Moving Day läuft dann auf den Frontnine jedoch nicht allzuviel zusammen, denn nach drei anfänglichen Pars muss sie auf der 4 den erstne Fehler einstecken und da es sich auf der 7 und der 9 weitere Bogeys bequem machen, kommt sie nach birdielosen ersten neun Löchern sogar nur bei 3 über Par zum Turn.

Auf den hinteren Neun läuft es dann vorerst zwar deutlich besser, Birdies findet sie jedoch weiterhin keine und rutscht mit einem weiteren Schlagverlust auf der 16 sogar auf 4 über Par für den Tag zurück. Immerhin geht sich am Schlussloch dann doch noch der erste rote Eintrag aus, womit ihr eine komplett birdielose 3. Runde noch erspart bleibt, mit der 75 (+3) steckt sie im Leaderboard-Keller jedoch einigermaßen fest.

Auch am Sonntag hat die Niederösterreicherin nahezu von Beginn an mit Schwierigkeiten zu kämpfen, denn auf ein Par 5 Bogey auf der 2 lässt sie gleich noch zwei weitere Fehler folgen und radiert sich selbst ein Erfolgserlebnis danach auf der zweiten langen Bahn prompt wieder aus. Erst danach kehrt erstmals etwas Ruhe ein, bis es im Finish mit drei Bogeys bei nur einem Birdie noch einmal unangenehm farbenfroher wird. Am Ende leuchtet am Sonntag gar nur die 77 (+5) auf, was lediglich einen 64. Platz ermöglicht.

Patty Tavatanakit (THA) sichert sich mit einer 65er (-7) Finalrunde und bei gesamt 18 unter Par einen überzeugenden Sieg.

Leaderboard Saudi Ladies International

>> SKY überträgt Live und in HD von den Saudi Ladies International.