Straka findet in LA kein Rezept

Sepp Straka findet auch am Freitag für den Riviera CC kein Rezept, notiert beim Genesis Invitational nur eine 71 (Par) und scheitert damit beim Elevated Event der PGA Tour nach der 73 vom Auftakt knapp um einen Schlag am Cut. Tiger Woods (USA) muss bei seinem Comeback wegen grippeähnlicher Symptome aufgeben.

Sepp Straka fand zum Auftakt beim Elevated Event in den Hollywood Hills noch nicht das richtige Rezept für den Riviera CC und legte mit einer 73 (+2) einen alles andere als filmreifen Start hin. Am Freitag gilt es nun das Tempo zu erhöhen, denn mit einer ähnlich zähen zweiten Runde könnte Österreichs Nummer 1 sonst womöglich einer der wenigen sein, die im nur 70 Mann starken Feld sogar am Cut hängenbleiben, denn dieser lässt in Los Angeles nur die Top 50 und alle innerhalb zehn Schlägen zur Spitze ins Wochenende aufsteigen.

Wie schon am Donnerstag kann sich auch diesmal der Start durchaus sehen lassen, denn die Grünattacke bremst sich am angenehmen anfänglichen Par 5 zwar nur knapp neben dem Grün ein, mit viel Gefühl legt er den Ball aber bis auf wenige Zentimeter zur Fahne und hat so keinerlei Probleme ein schnelles erstes Birdie einzusacken. Auf der 2 ergibt sich dann gleich die nächste dicke Chance, die er aus gut zwei Metern jedoch verstreichen lässt. Fast schon trotzig locht er dafür auf der 3 von außerhalb des Grüns und dreht sein Tagesergebnis so rasch auf 2 unter Par.

Ausgelassene Chancen rächen sich

Mit durchaus sehenswertem Spiel lässt er auch danach nichts anbrennen, verschiebt am Par 3 der 6 nach einem lasergenauen Teeshot aus knapp zwei Metern aber sogar eine große Möglichkeit auf Birdie Nummer 3. Dank der stabilen Performance von Tee bis Grün absolviert er die Frontnine aber makellos und biegt so nach wie vor bogeyfrei auf die hintere Platzhälfte ab. Dort verpasst er dann zwar nach eingebunkertem Abschlag am kurzen Par 4 der 10 noch das erhoffte Birdie, holt dieses aber schon am Par 5 der 11 mit Chip und Putt nach und verschafft sich so erstmals etwas Luft zur gezogenen Linie.

Diese wird jedoch ab der 13 deutlich dünner, denn das Gerät fürs Kurzgemähte setzt richtiggehend Eiskristalle an und brummt ihm zunächst auf der 13 aus knapp 16 Metern ein Dreiputtbogey auf und nachdem er danach auch am Par 3 vom Vorgrün aus dreimal ansetzen muss, hat er prompt den nächsten Fehler picken. Die Probleme reißen auch danach nicht ab, wie ein verpasster Sand Save auf der 15 beweist, womit er endgültig wieder hinter die Cutlinie zurückrasselt.

Immerhin stopft er gleich danach am Par 3 der 16 aus 3,5 Metern den fälligen Birdieputt und kann so zumindest einen kleinen Konter setzen. Nach einem zu langen Wedge brummt ihm dann aber ausgerechnet das Par 5 der 17 den nächsten Fehler auf und besiegelt so mit der 71 (Par) und als 52. endgültig das vorzeitige Aus des Longhitters.

Woods plagt die Grippe

Tiger Woods Comeback steht in Los Angeles unter keinem allzu guten Stern, denn der Publikumsliebling klagte zwar nach der Auftaktrunde über leichte Probleme im Rücken, diese standen dem 48-jährigen jedoch golferisch nicht wirklich im Weg. Dafür aber macht Tiger die Grippe einen Strich durch die Rechnung. Bereits vor seiner zweiten Runde versuchte sein Team in Kombination mit Medizinern alles um den Fanmagneten soweit fit zu bekommen und tatsächlich nimmt er zunächst auch den Freitag in Angriff und startet dabei mit einem Birdie am Par 5 der 1 gar nicht schlecht.

In Folge merkt man Tiger die Qual jedoch ziemlich an und nach zwei Bogeys am Par 3 der 4 und der 5 entscheidet er sich nach der 6 schließlich zur Aufgabe, da der Körper aufgrund der grippeähnlichen Symptome schlicht nicht mehr mitspielt. EVP von TGR Ventures Rob McNamara erklärt: „Schon in der Nacht hatte er erste Symptome und in der Früh fühlte er sich noch deutlich mieser. Er hatte ein wenig Fieber, während des Aufwärmens ging es ihm dann zwar etwas besser, aber als er dann spielte, wurde ihm schwindelig.“

Jordan Spieth (USA) sorgt für ein seltens Hoppala auf diesem Level, denn nachdem der Texaner eine falsche Scorecard unterschreibt – er signierte eine 3 auf dem Par 3 der 4, spielte in Wahrheit jedoch ein Bogey – wird er kurzerhand disqualifiziert. „Ich bin meine normale Routine nach der Runde durchgegangen und hab eigentlich gedacht, dass alles passt. Regeln sind Regeln und ich übernehme natürlich für diesen Faux-pas die volle Verantwortung“, so Spieth’s Statement zum Malheur.

Patrick Cantlay (USA) spielt bislang in einer eigenen Liga, denn nach der 65 (-6) startet er bei gesamt 13 unter Par mit gleich fünf Schlägen Vorsprung auf die ersten Verfolger ins Wochenende.

