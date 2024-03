Versöhnliches Ende in Down Under

Emma Spitz legt bei den Women’s NSW Open mit einer 70 ein recht versöhnliches Ende hin und klettert damit beim LET-Event im Magenta Shores G & CC noch um etliche Ränge am Leaderboard nach oben.

Emma Spitz hatte am Samstag ziemlich zu kämpfen und brachte am Ende nur eine 74 (+2) zurück ins Clubhaus, was die junge Niederösterreicherin lange Zeit um den Finaleinzug zittern ließ. Erst kurz vor Ende der 2. Runde sprang die Cutmarke dann doch noch auf +2, womit Emma auch am Sonntag in Down Under noch auf Birdiejagd gehen darf. Vom 61. Platz aus wird sie jedoch den Turbo zünden müssen um das Feld noch einigermaßen von hinten aufrollen zu können.

Der Sonntag beginnt mit etlichen Pars ziemlich unaufgeregt, bis sich am Par 3 der 6 das Par nicht mehr ausgeht, womit Emma in der frühen Phase des Finaltags vom hinteren Ende des Klassements nicht wegkommt. Der Fehler stachelt die Schönbornerin aber sichtlich richtiggehend an, denn gleich danach rollt sie sowohl auf der 7 als auch auf der 8 die fälligen Birdieputts ins Loch und drückt ihr Tagesergebnis so in Windeseile in die richtige Richtung.

Auf den Geschmack gekommen geht sich auch zu Beginn der letzten neun Löcher auf der 10 ein roter Eintrag aus, ehe der Schwung doch wieder ziemlich abebbt. Immerhin kann die ehemalige UCLA-Studentin weitere Fehler gekonnt fernhalten und steht so schlussendlich mit der 70 (-2) beim Recording, womit sie am Sonntag durchaus noch einen recht ansehnlichen Satz bis auf etwa Rang 40 hinlegt.

Leaderboard Women’s NSW Open