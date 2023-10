Lipold unterm Radar

Lukas Lipold bleibt beim Grand Final der Alps Tour unauffällig, typisch für eine Saison mit wenigen Highlights aus heimischer Sicht auf der Satellite Tour.

Lukas Lipold ist heuer Österreichs einziger Beitrag zum Grand Final der Alps Tour, wenn die besten 49 der Jahreswertung nicht nur um ihren Anteil am Preisgeld von 50.000 Euro rittern, sondern auch um den Aufstieg in die Challenge Tour. Gespielt wird heuer im Asolo Golf Club nördlich von Venedig über drei Tage.

Mit eiskaltem Putter kann Lipold dem Eröffnungstag jedoch nicht seinen Stempel aufdrücken. Dabei macht er von Tee bis Grün nichts falsch und limitiert die Fehlerquote auf ein einziges Bogey. Das passiert dem Salzburger Longhitter jedoch ausgerechnet auf einem Par 5, auf denen er komplett ohne Erfolgserlebnis bleibt. Das einzige Birdie fällt in der frühen Phase am 2. Grün. Mit der Par-Runde reiht sich Lipold in dem Feld von 49 Spielern nur rund um Rang 20 ein.

2. RUNDE: Deutlich über Par

Die zweite Umrundung beginnt mit zwei recht frühen Birdies am Par 3 der 4 und dem darauffolgenden Par 5 zwar richtig gut, danach allerdings verliert der Salzburger den Rhythmus und tritt sich bis zum Schluss gleich fünf Bogeys ein, womit sich am Ende lediglich eine 75 (+3) ausgeht. Vom 34. Platz aus ist ein Topergebnis vor der Finalrunde wohl nur noch sehr schwer zu realisieren.

Bunte Finalrunde ohne rotem Endergebnis

Mit einem schnellen Par 3 Birdie auf der 11 lässt sich die Finalrunde zwar richtig gut an und selbst auf ein Bogey auf der 14 gibt er mit einem Eagle am Par 5 danach die mehr als passende Antwort, am Ende geht sich nach späten Fehlern jedoch lediglich eine weitere 72 (Par) aus, die ihm nur Rang 35 ermöglicht.

Der Franzose Augustin Holé holt sich den letzten Titel des Jahres mit Birdie am 1. Extraloch, nachdem ihn der Spanier Quim Vidal noch in ein Stechen gezwungen hatte.

Die Top 5, die in die Challenge Tour aufsteigen: Ronan Mullarney (IRL), Quim Vidal (ESP), Kiet Van der Weele (NED), Oihan Guillamoundeguy sowie Jack Floydd (ENG).

Leaderboard Alps Tour Grand Final