Etappenziel erreicht

Emma Spitz steigt bei der 2nd Stage der LPGA Tourschool im Plantation G & CC als starke 6. ganz souverän in die Final Stage auf und darf damit bereits zumindest mit der Epson Tour planen. Chantal Düringer verpasst den Sprung in die finale Stufe deutlich.

Emma Spitz zeigte sich auch am Donnerstag wieder enorm stark. Zwar musste die junge Niederösterreicherin die ersten Fehler einstecken, mit zahlreichen Birdies konnte sie diese jedoch bestens kompensieren und notierte schlussendlich sogar erneut eine 69 (-3). Bei gesamt 8 unter Par erarbeitete sich Emma bereits einen sieben Schläge großen Puffer auf die erwartete Aufstiegsmarke der Top 40, womit sie alle Trümpfe in der Hand hat um kommende Saison bereits zumindest mit der Epson Tour planen zu können.

Der Start in den Finaltag verläuft etwas zäh, denn gleich die 2 brummt ihr am Bobcat Course das erste Bogey auf. So richtig ins Rollen kommt sie auch danach nicht, denn nach einer kleinen Parserie erwischt es sie auf der 7 bereits mit dem zweiten Schlagverlust, den sie jedoch postwendend mit ihrem ersten Birdie danach auf der 8 wieder egalisiert. Das Erfolgserlebnis scheint sie auch auf den Geschmack zu bringen, denn auch am Par 5 danach geht sich ein Birdie aus, womit sie ihr Score noch vor dem Turn sogar wieder auf Even Par zurückdreht.

Nach recht sicheren Pars zu Beginn der Backnine, wird ihr dann ausgerechnet das Par 5 der 13 in Form des dritten Schlagverlustes etwas zum Verhängnis. Stilecht beendet sie die erfolgreiche Zwischenrunde der Tourschool dann aber mit noch einem Birdie, bringt so die 72 (Par) zu Papier und steigt als starke 6. absolut stressfrei in die Final Stage auf. Damit kann Emma auch bereits zumindest mit der Epson Tour – der zweithöchsten Spielklasse in den Vereinigten Staaten – planen und wird vom 30. November bis 5. Dezember beim sechs Tage Marathon in Mobile, Alabama um einen Platz auf der LPGA Tour kämpfen.

Recht klar vorbei

Chantal Düringer hatte an den ersten drei Spieltagen mit dem Plantation G & CC so ihre liebe Mühe und brachte nur tiefschwarze Runden zum Recording. Mit den Aufstiegsrängen klar außer Reichweite geht es am letzten Spieltag nur noch darum ihre beste Runde der Woche ins Clubhaus zu bringen. Das scheint auch durchaus zu gelingen, denn am Freitag zeigt sie sich deutlich sicherer und notiert neben zwei Bogeys auf den Backnine reihenweise Pars. Auf den letzten neun Bahnen nehmen die Fehler dann jedoch wieder etwas zu, weshalb sie sich schlusendlich mit einer 79 (+7) zufrieden zeigen muss, was nur für Platz 184 reicht.

Leaderboard LPGA Tourschool 2nd Stage