Lukas Nemecz radiert beim Andalucia Masters mit einer 69 (-3) die total verpatzte Auftaktrunde im Real Club de Sotogrande zumindest gedanklich wieder aus und kann so trotz eines klar verpassten Cuts mit einem deutlich besseren Gefühl die Weiterreise nach Katar antreten.

Lukas Nemecz erlebte am Donnerstag buchstäblich einen Tag zum Vergessen, denn die gesamte Runde über wollte so ziemlich nichts funktionieren, was sich neben einer 11 am Par 5 der 14 auch in gleich drei Doppelbogeys entlud und ihn am Ende nur die 82 (+10) ermöglichte. Bei wohl rund um zehn Schläge Rückstand auf den Cut hilft dem Steirer am Freitag wohl nur noch die Runde seines Lebens wirklich weiter.

Diese bekommt jedoch gleich auf der 1 einen herben Dämpfer, da er nach verzogenen Drive nur mit einem Bogey in den zweiten Spieltag startet. Anders als am verkorksten ersten Spieltag hält er danach jedoch zumindest weitere Fehler vorerst fern und holt sich nach erfolgreicher Attacke am Par 5 der 6 auch das erste Birdie ab.

Weiter nachlegen kann er vorerst jedoch nicht und tritt so bei Level Par auf der Stelle. Erst ab dem Par 3 der 13 bringt er dann wieder Farbe aufs Tableau, denn zunächst holt er sich mit einem fast Hole in One das zweite Birdie ab und krallt sich danach auch am Horrorloch des Donnerstags – Lukas notierte am Par 5 der 14 eine 11 – dank starker Grünattacke einen roten Eintrag.

In aussichtsloser Lage geht ihm im Finish weiter alles leicht von der Hand: ein präzises Wedge ins 16. Grün lässt dem Putter wenig Arbeit mehr fürs Birdie über. Der Birdieputt aus zwei Metern am Schlussloch fällt zwar nicht mehr, aber auch mit der 69 (-3) radiert er im Kopf die hohe Nummer vom Vortag aus und wird zwar als 120. ohne Preisgeld, aber mit einem deutlich besseren Gefühl den Flieger nach Qatar besteigen.

