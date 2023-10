Im Wochenende

WOMEN’S INDIAN OPEN – 2. RUNDE: Christine Wolf steckt anfängliche Schwierigkeiten am Donnerstag gut weg und stemmt im DLF G & CC mit Runden von 75 (+3) und 73 (+1) Schlägen den Cut.

Chrissie Wolf kehrt nach Indien zurück, wo sie vor vier Jahren ihren bislang einzigen Titel auf der Ladies European Tour gewann. Gegen Ende der Monsoon-Saison in Delhi ist auch eine bessere Luftqualität zu erwarten, was den extrem anspruchsvollen und hügeligen DLF Golf & Country Club zumindest ein wenig angenehmer zu spielen machen sollte. Beim drittletzten Turnier vor dem Tourfinale ist Wolf Österreichs einzige Vertreterin, da Spitz in Florida die Tourschool angeht und Schober pausiert.

Mit später Startzeit hat Chrissie von Beginn an alle Hände voll zu tun und schlittert gleich zu Beginn auf der 10 in ein Triplebogey. Zwar geht sich am Par 3 der 12 dann auch ein Birdie aus, mit weiterem Triplebogey direkt danach, verpufft dieses jedoch regelrecht. Einen weiteren Fehler am Par 5 kann sie danach zwar mit ihrem zweiten Par 3 Birdie auskontern, kommt jedoch so lediglich bei 5 über Par auf den Frontnine an.

Zwar muss sie dann auf der 1 gleich das nächte Bogey einstecken, findet in Folge aber etwas den gesuchten Rhythmus und bringt immerhin auch noch drei Birdies zu Papier. Am Ende geht sich so zwar nur die 75 (+3) aus, angesichts der durchwegs eher höher angesiedelten Scores bringt sie sich damit nach den ersten 18 Löchern als 58. aber sogar auf Cutkurs.

Sicher gecuttet

Die zweite Umrundung beginnt am Freitag Vormittag dann mit Bogey-Birdie-Bogey einigermaßen farbenfroh, immerhin schafft es Österreichs Olympionikin aber diesmal wilde Fehler fernzuhalten und grooved sich mit einem Birdiedoppelpack auf der 6 und der 7 langsam aber sicher richtig ins Turnier. Zwar schleicht sich am Par 5 der 8 dann noch ein Fehler ein, bei Level Par bleibt sie nach den Frontnine aber am richtigen Weg.

Die Backnine verlaufen durchwegs ereignisarm, denn Par um Par spult Chrissie ab, womit sie auf dem schweren Terrain aber absolut nichts verkehrt macht. Kurz vor Schluss muss sie dann zwar auf der 17 noch ein Bogey einstecken, mit der 73 (+1) lässt sie jedoch nichts anbrennen und cuttet am Ende als 44. doch recht sicher ins Wochenende.

„Gestern am Anfang war es echt zach, aber ich bin happy wie ich mich zurückgekämpft habe. Heute hab ich ziemlich solide gespielt, aber leider nicht so gut geputtet. Ich hab aber jetzt noch zwei Tage“, hat sie den Fokus bereits aufs Wochenende gerichtet. Aline Krauter (GER) startet bei gesamt 7 unter Par als Führende in den Moving Day.

