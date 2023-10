Angenehmer Puffer

LPGA TOURSCHOOL 2nd STAGE – 3. RUNDE: Emma Spitz notiert auch am Donnerstag wieder eine 69 (-3) und erarbeitet sich so im Plantatiton G & CC einen angenehmen sieben Schläge großen Puffer auf die Aufstiegsmarke.

Emma Spitz hatte an den ersten beiden Spieltagen für den Panther und den Bobcat Course des Plantation G & CC die perfekte Strategie parat, denn mit sicherem Spiel von Tee bis Grün ließ die junge Niederösterreicherin nichts anbrennen und startet nach fehlerfreien Auftritten von 70 (-2) und 69 (-3) Schlägen als starke 4. in die dritte Runde. Derart souverän hat sie bereits einen angenehmen Puffer auf die erwartete Aufstiegsmarke für die Final Stage und hofft nun am Donnerstag am Panther Course klarerweise auf eine Fortsetzung.

Die fehlerfreie Performance findet dann jedoch bereits auf der 1 ihr Ende, nachdem Emma nur mit einem Bogey in die dritte Runde startet. Aus der Ruhe lässt sie sich von ihrem ersten Schlagverlust im Turnier aber nicht, gleicht schon am Par 5 der 3 ihr Score wieder aus und drückt das Tagesergebnis dann auf der 6 sogar erstmals in den Minusbereich. Nach recht sicheren Pars danach lassen sich auch die Backnine dank eines weiteren Erfolgserlebnisses am Par 3 der 11 richtig gut an.

Zwar kann sie gleich danach einen weiteren Fehler nicht vermeiden, dreht jedoch schon auf der 14 ihr Score wieder auf 2 unter Par zurück und da sich schließlich kurz vor Schluss auf der 17 noch ein Birdie ausgeht, steht sie erneut mit einer 69 (-3) beim Recording und verteidigt damit als 5. ihren Platz in den Top 10. Vor der Finalrunde erarbeitet sich die Schönbornerin so gleich einen sieben Schläge großen Puffer auf die erwartete Aufstiegsmarke der Top 40.

Stecken geblieben

Chantal Düringer hatte deutlich härter zu kämpfen als ihre Landsfrau und musste nach Runden von 79 (+7) und 82 (+10) den Traum vom Aufstieg in die finale Stufe wohl bereits begraben, weshalb es für die Vorarlbergerin eher darum geht sich ein gutes Gefühl für die anstehenden Aufgaben zu holen.

So richtig aufgehen will dieses Vorhaben jedoch auf den Backnine des Bobcat Course noch nicht, denn auf einer birdielosen hinteren Platzhälfte muss sie bereits sieben Bogeys einstecken. Das Bild ändert sich auch nach dem Turn nicht und mit einer 84 (+12) bleibt sie als 183. am hinteren Ende regelrecht stecken.

