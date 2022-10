Saisonbestleistung

EUROPEAN SENIOR MASTERS – FINAL: Markus Brier fährt im La Manga Club von Murcia mit drei roten Runden und Rang 5 sein bestes Saisonergebnis ein.

Markus Brier misst sich noch zwei Mal vor der Tour Championship auf europäischem Golfboden mit den Golflegenden. In dieser Woche geht es im spanischen Murcia um den Titel beim prestigeträchtigen European Senior Masters. Im La Manga Golf Ressort stehen unter anderem James Kingston, Paul Lawrie, Gastgeber Peter Baker oder Ricardo Gonzalez am Start. Der Wiener benötigt noch ein starkes Finish um sich wie in den letzten beiden Jahren über die Jahreswertung für US-Majors zu qualifizieren.

Mit einem frühen Bogey auf der 3 gelingt der Start nicht unbedingt nach Maß, allerdings stopft er gleich danach sowohl am Par 5 der 4 als auch am Par 3 der 5 die fälligen Birdieputts und drückt noch vor dem Turn mit den nächsten beiden Birdies spürbar aufs Tempo, was ihn bereits in den Top 10 auf die Backnine abbiegen lässt. Genug hat der 54-jährige damit jedoch sichtlich noch lange nicht, denn auf den zweiten Neun setzt er zu einer wahren Birdieflut an und locht reihenweise die fälligen Putts zu roten Einträgen, was ihn nach nur 13 gespielten Löchern sogar bereits bis an die Spitze katapultiert. Zwar bremst er sich mit einem Bogey danach wieder ein, mit der 67 (-6) positioniert er sich aber als erster Verfolger des Führungsduos.

Sofort macht “Maudi” am Samstag dann mit den Birdiefestspielen weiter und stopft gleich auf der 10 den fälligen Putt zum anfänglichen roten Eintrag. Auch danach zeigt er starkes Golf und belohnt sich mit fehlerlosem Spiel am Par 5 der 13 ein weiteres Mal, was ihn zwischenzeitlich sogar in geteilte Führung bringt. Aber auch die Ü50-Kollegen scoren am Samstag hervorragend, während Briers Putter merklich abkühlt. Im letzten Drittel fallen wieder zwei Birdieputts. Das einzige Bogey erwischt den 54-jährigen am vorletzten Loch, einem schweren Par 4. Mit der 70 (-3) geht er als 5. aus guter Lauerposition in den Finaltag.

Wie auch schon an den Tagen zuvor geht sich auch am Finaltag wieder am Par 5 der 4 ein Birdie aus, dass ihn weiterhin klar in den Top 10 hält. Bei erneut guten Scores verpasst er zwar auf der zweiten langen Bahn einen weiteren roten Eintrag, holt diesen dafür aber auf der 7 nach und biegt nach weiterem Par 5 Birdie auf der 9 sogar aus den Top 5 auf die Backnine ab. Dort tritt er sich dann zwar nach weiterem Birdie auch das erste Bogey ein, radiert den Faux-pas jedoch prompt wieder aus und spult in Folge solide Pars ab. Zwar schleicht sich schließlich zum Abschluss noch ein weiterer Fehler ein, die 70 (-3) reicht am Ende aber um mit Rang 5 das beste Saisonergebnis mitnehmen zu können.

Paul Lawrie (SCO) setzt sich im Stechen am ersten Extraloch gegen Michael Jonzon (SWE) durch und schnappt sich bei gesamt 17 unter Par den Sieg.

Leaderboard European Senior Masters