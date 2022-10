Mühsame Woche

ZOZO CHAMPIONSHIP – FINAL: Sepp Straka geht auch am Finaltag am Weg zu einer 70 (Par) im Accordia Golf Narashino CC nicht wirklich vieles leicht von der Hand, weshalb die Nummer 26 der Welt nur mit einer Platzierung im hinteren Mittelfeld die Rückreise in die Vereinigten Staaten antritt.

Sepp Straka notierte zwar auch am Samstag wieder eine 68 (-2) konnte damit im Klassement jedoch lediglich zwei Ränge gutmachen und startet so als 47. in die finale Umrundung. Die Spitzenplätze liegen vor dem Sonntag zwar bereits sieben Schläge weit entfernt, mit einer starken Finalrunde scheint jedoch ein deutlicher Vorstoß durchaus noch realisierbar zu sein.

Auch am Sonntag kommt Österreichs Nummer 1 aber nicht ins Rollen, was sich schon auf der 11 mit einem frühen Dreiputtbogey unangenehm bemerkbar macht. Nur kurz kann er sein Spiel dann konsolidieren, ehe es nach Ausflügen in die Grünbunker auf der 15 und der 17 bereits die nächsten Fehler setzt.

Erst am Par 5 der 18 kann er dann mit einem Birdie die Negativspirale abbremsen. Das Erfolgserlebnis bringt auch einigermaßen die Sicherheit wieder zurück, denn nach vier Pars zu Beginn der Frontnine, legt er auf gleich beiden Par 3 Bahnen der 5 und der 7 gute Abschläge aufs Grün, hat beide Male den Putter perfekt auf Temperatur und gleicht sein Tagesergebnis so sogar wieder aus.

Keine Verbesserung mehr

Zum Abschluss muss er auf der 9 dann nach eingebunkertem Approach noch einmal etwas zaubern, rettet sich aber noch zum Par und marschiert so schließlich mit der 70 (Par) zum Recording, was ihn im Klassement regelrecht stagnieren lässt und mit Rang 45 nur eine Platzierung im hinteren Mittelfeld zulässt.

Für Sepp Straka heißt es nun rasch den wohl kommenden Jetlag aus den Beinen zu schütteln, denn nach der Rückreise über den Pazifik steht er schon kommende Woche in South Carolina wieder in den Teeboxen, wo mit dem CJ Cup das nächste Turnier mit kleinem Feld und ohne Cut auf dem Programm steht.

Keegan Bradley (USA) schnappt sich mit einer 68er (-2) Finalrunde und bei gesamt 15 unter Par den Sieg.

Leaderboard Zozo Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von den Zozo Championship.