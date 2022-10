Besser im Team

ARAMCO TEAM SERIES – NEW YORK – FINAL: Christine Wolf fährt im Team von LPGA Superstar Brooke Henderson im Trump Golf Links at Ferry Point einen starken 3. Platz ein, hat in der Einzelwertung jedoch trotz einer finalen 71 (-1) einigermaßen zu kämpfen.

Mit bärenstarken Leistungen zuletzt zeigt sich Christine Wolf gerüstet für die Aramco Team Series in New York. Nelly und Jessica Korda führen ein mit LPGA- und LET-Stars gespicktes Feld an, wenn nur 78 Spielerinnen über drei Tage in der Team- und Einzelwertung um ein Preisgeld von 1 Million Dollar rittern werden.

Die Tirolerin verstärkt in dieser Woche im Big Apple LPGA Superstar Brooke Henderson im Team und steuert auch trotz eines frühen Bogeys auf der 15 recht zeitnah das erste Birdie bei, womit das Gespann rund um die Kanadierin bereits im Spitzenfeld auf die Frontnine abbiegt. Auch dort steuert Chrissie ein weiteres Erfolgserlebnis bei und da ihre Kolleginnen Schnitzer der Österreicherin gut kaschieren, geht sich am Ende ein Score von 6 unter Par aus, womit das Team als 12. aus recht vielversprechender Position in den zweiten Spieltag startet. In der Einzelwertung rangiert Chrissie mit der 75 (+3) auf Rang 34.

Am Treppchen

Am zweiten Spieltag präsentieren sich vor allem Teamcaptain Brooke Henderson und Linda Wessberg (SWE) in absoluter Birdielaune, denn mit jeweils sechs Birdies erarbeiten sie den Großteil des sehenswerten Scores von satten 15 unter Par, womit das Gespann lediglich Team Gustavsson und Team Nelly Korda am Ende den Vortritt lassen muss und einen fantastischen 3. Platz mitnimmt. In der Einzelwertung notiert die Tirolerin auch am Freitag wieder eine 75 (+3), was aber immerhin als 48. klar für den Cut reicht, womit sie auch am Finaltag der Einzelentscheidung noch mit von der Partie sein wird.

Die letzte Runde beginnt für Chrissie mit einem frühen Par 3 Birdie auf der 12 nach Maß, allerdings muss sie schon auf der 14 auch das erste Bogey notieren und kommt so nur bei Level Par auf den letzten neun Bahnen an. Erneut geht sich dann rasch am Par 5 der 2 der erneute Sprung in den Minusbereich aus, doch wieder rutscht Österreichs Olympionikin mit Bogeys sogar in den Plusbereich zurück. Mit abschließenden Birdies kämpft sie sich aber noch zur 71 (-1), womit sie am Ende einen 48. Platz mitnimmt.

Lexi Thompson (USA) sichert sich mit einer 69 (-3) und bei gesamt 11 unter Par den Sieg.

Leaderboard Aramco Series – New York