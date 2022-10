Top 10 in Reichweite

ANDALUCIA MASTERS – 3. RUNDE: Lukas Nemecz rutscht zwar am Moving Day mit einer 73 (+2) etwas im Klassement zurück, hat bei nur zwei Schlägen Rückstand auf die Top 10 im Real Club Valderrama ein Spitzenergebnis aber noch klar in Reichweite.

Lukas Nemecz präsentierte sich bislang im anspruchsvollen Real Club Valderrama von seiner besten Seite, denn nach einer 70 (-1) am Donnerstag arbeitete sich der Steirer am Freitag sogar zu einer 69 (-3) und startet so nur knapp hinter den Top 10 ins Wochenende.

Der Start in den Samstag geht dann allerdings gleich gründlich daneben, denn nach einem überschlagenen Grün kann er sich nicht mehr zum Par scramblen und startet so nur mit einem Bogey in den Moving Day.

Nachdem er das erste Par 5 nicht nützen kann, geht es an der 6 einen weiteren Schritt in die falsche Richtung: nach verzogenem Grünschlag chippt der Grazer in den Bunker und ist mit dem Bogey noch gut bedient. Den Rückmarsch am Leaderboard stoppt Nemecz erst an der 8, als er mit dem Wedge tot an die Fahne schießt und somit zur Halbzeit noch halbwegs Position hält.

Moving Day über Par

Auf den leichtern Back 9 muss jetzt mehr gelingen, und Nemecz rafft sich mit dem Birdie am steil bergauf führenden Par 5 der 11 tatsächlich noch einmal auf, indem er einen 5 Meter Putt versenkt. An der engen 13 geht dafür vom Tee und dann auch beim Recovery Shot alles schief, Luki muss rund ums Grün sogar droppen und kann auch über das Kurzspiel das Bogey nicht mehr abwenden.

Am berühmten Par 5 der 17 schickt Nemecz seinen Grünschuss baden und rettet mit Mühe noch über Chip und Putt das Par. Am Schlussloch kommt der geplante Fade rund um die Bäume nicht, der Ball verschwindet im Grünbunker.

Nachdem auch das Sandy Par nicht mehr gelingen will, ist die 73 (+2) gebacken, die vom 17. Platz aus den Rückstand auf die gut dotierten Ränge zwar weiter vergrößert, bei nur zwei Schlägen Rückstand auf die Top 10 ist ein Spitzenergebnis aber noch klar in Reichweite. Adrian Otaegui (ESP) führt bei gesamt 16 unter Par überlegen das Feld an.

