Finalen Sprung verpasst

ENGLISH TROPHY – 2. RUNDE: Niklas Regner kommt am zweiten Spieltag mit den ultratiefen Scores nicht mehr mit und verpasst mit einem Missed Cut auch den Sprung ins große Tourfinale auf Mallorca. Auch Timon Baltl und Martin Wiegele beenden die Challenge Tour Saison 2022 bereits unfreiwillig nach 36 Löchern.

Niklas Regner packte zum Auftakt eine 68 (-4) aus und legte sich so eine durchaus gesunde Basis für das angepeilte Topergebnis. Timon Baltl brachte sich mit einer 70 (-2) zwar auf Cutkurs, Platz für Fehler hat der Steirer am Freitag jedoch nicht. Wegen einer Verzögerung muss Martin Wiegele am Freitag erst noch die Auftaktrunde beenden, was er mit spätem Birdie und der 71 (-1) durchaus souverän bewerkstelligt.

Am Nachmittag hat Niklas Regner bei sehr guten Scores einige Schwierigkeiten Schritt halten zu können. Zwar bleibt er die gesamten Frontnine über makellos, findet jedoch lediglich am Par 5 der 5 ein Birdie und hält sich damit gerade mal so über der gezogenen Linie. Das ändert sich dann zum Leidwesen des 23-jährigen bereits auf der 10, da er am Par 5 nur das Bogey notiert und sich so die Aufgabe des Wochendeinzugs noch erschwert.

Danach macht ihm noch dazu das dahinscheidende Licht einen Strich durch die Rechnung, weshalb er seinen Zweitrundenauftritt erst am Samstag beenden kann. Dort läuft dann nicht mehr viel zusammen, weshalb er sich am Ende mit einer 72 (Par) zufrieden geben muss, die ihn knapp um einen Schlag am Sprung ins Wochenende scheitern lässt.

Mit dem Missed Cut verpasst der Youngster auch naturgemäß den erhofften Vorstoß in der Jahreswertung unter die Top 45, weshalb das große Tourfinale auf Mallorca heuer ohne österreichische Beteiligung über die Bühne gehen wird. Zumindest in Sachen Kategorie muss sich Niklas jedoch keinerlei Sorgen machen, denn auch kommendes Jahr wird er wieder auf der Challenge Tour ohne Probleme jedes Teilnehmerfeld verstärken können.

Klar mehr erhofft

Mit einem frühen Birdie auf der 2 hat es zunächst den Anschein als könne sich Timon Baltl in den allgemeinen Birdiereigen noch mit einklinken und nach einem weiteren roten Eintrag auf der 7 pirscht er sich sogar in Schlagdistanz zur gezogenen Linie heran. Ein Doppelbogey kurz vor dem Turn am Par 3 der 9 wirft den Steirer dann jedoch wieder deutlich zurück.

Zumindest geht sich gleich danach am Par 5 der 10 wieder ein Birdie aus, beenden kann er die Aufholjagd jedoch aufgrund der diffusen Lichtverhältnisse erst am Samstag Vormittag. Dank später Birdies beendet er die Runde zwar mit einer 71 (-1), kann sich damit jedoch nicht mehr ins Wochenende spielen und muss seine Challenge Tour Saison somit bereits nach 36 Löchern beenden.

Als Fazit bleibt zu sagen, dass Timon in dieser Saison immer wieder sein Potenzial aufblitzen ließ, vor allem jedoch mit der Konstanz ordentlich zu kämpfen hatte, da lediglich im Juli in Deutschland vier einigermaßen konstant gute Runden gelingen wollten, womit er auch sein einziges Topergebnis der Saison feiern durfte. Mit dem verpassten Cut kann er sich auch in der Rangliste nicht verbessern, wird als etwa 107. der Jahreswertung aber zumindest wohl in die meisten Turniere nächste Saison reinkommen.

Zähe Saison

“Ich brauche ein Top-3-Resultat, um es in der Rangliste noch in die ersten 90 zu schaffen. Dann könnte ich auch bei der Tourschool die zweite Stage bestreiten. Schaffe ich es unter die besten Zehn, würden sich die Top-120 noch ausgehen und ich hätte für die nächste Saison eine halbwegs gute Kategorie”, meinte Martin Wiegele vor dem Turnier noch in einem Interview mit der Krone. Gelingen will das hochgesteckte Ziel am Ende jedoch zum Leidwesen des Steirers deutlich nicht.

Als einziger Österreicher ist Martin nach Beendigung der Auftaktrunde am Freitag mit früher Startzeit unterwegs und muss gleich am Par 5 der 10 ein anfängliches Bogey einstecken. Den Faux-pas verdaut der Steirer aber gut, gleicht schon auf der 13 sein Score wieder aus und findet noch vor dem Turn ein weiteres Birdie, womit er sich bis an die gezogene Linie heranpirscht.

Zu Beginn der Frontnine wird es dann zusehends bunter, immerhin kontert er zwei Bogeys jedesmal wieder aus und schnappt sich schließlich am Par 5 der 6 noch einen roten Eintrag. Am Ende geht sich so zwar die 70 (-2) aus, bei gesamt 3 unter Par verpasst er jedoch den Cut und lässt so die letzte Chance sich eine gewinnbringende Kategorie für kommendes Jahr zu sichern ungenützt verstreichen.

Leaderboard English Trophy