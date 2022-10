Kein Höhenrausch

ZOZO CHAMPIONSHIP – 3. RUNDE: Sepp Straka notiert zwar am Moving Day im Accordia Golf Narashino CC mit der 68 (-2) die nächste rote Runde, kann damit am Leaderboard jedoch kaum Ränge nach oben klettern.

Sepp Straka steckte am Freitag ein Doppelbogey gut weg und brachte am Ende mit der 68 (-2) seine erste rote Runde ins Clubhaus. Zwar konnte er damit nur wenige Ränge gutmachen und startet nur vom 49. Platz aus ins Weekend, bei nur fünf Schlägen Rückstand auf die Top 10 ist ein Spitzenergebnis jedoch nach wie vor wohl noch in Reichweite.

Wie schon an den Tagen zuvor benötigt Österreichs Nummer 1 auch am Samstag wieder einige Zeit um richtig warm zu werden, denn Par um Par spult der Longhitter auf den Backnine ab, ehe auf der 17 nach eingebunkerter Annäherung erstmals etwas Stress aufkommt, den er mit gefühlvollem Sandschlag und dem nächsten Par aber wieder verdrängt.

Am Par 5 der 18 bremst sich die Grünattacke dann am Kurzgemähten ein und erstmals ist auch der Putter zur Stelle und ermöglicht kurz vor dem Turn das erste Birdie des Tages. Sofort allerdings steht sein Score wieder bei Level Par, da er nach einem verzogenen Abschlag das Par nicht mehr auf die Scorecard kratzen kann.

Wieder geht es danach mit Pars dahin, bis sich am Par 5 der 6 die nächste gute Birdiechance ergibt, die er souverän im Loch unterbringt. Das scheint Sepp gegen Ende doch noch etwas ins Rollen zu bringen, da er auch am Par 3 danach den fälligen Birdieputt im Loch versenkt.

Mit zwei abschließenden Pars kommt er so schlussendlich erneut mit der 68 (-2) zurück ins Clubhaus, womit er jedoch kaum Ränge im Klassement gutmachen kann und als 47. in den Finaltag startet. Rickie Fowler (USA) startet nach einer 66 (-4) und bei gesamt 14 unter Par als Leader in den finalen Sonntag.

Leaderboard Zozo Championship

