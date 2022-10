Beachtlich geschlagen

ANDALUCIA MASTERS – 2. RUNDE: Lukas Nemecz ringt dem anspruchsvollen Real Club Valderrama nach der 70 (-1) vom Donnerstag am Freitag sogar eine 69 (-2) ab und startet aus sehr verheißungsvoller Position ins Wochenende.

Lukas Nemecz zeigte im anspruchsvollen Real Club Valderrama mit allerletzter Startzeit eine durchaus ansprechende Performance und legte sich mit einer 70 (-1) eine vielversprechende Basis für eine erfolgreiche Woche. Am Freitag gilt es nun an die gezeigte Leistung anzuknüpfen um sich die Chancen auf ein mögliches Topergebnis zu vergrößern.

Der Start gelingt gleich nach Maß, denn schon die erste Annäherung parkt sich auf der 10 nur 1,5 Meter neben der Fahne ein, was prompt im anfänglichen Birdie mündet. Sofort legt der 33-jährige mit nur leicht zu kurzer Grünattacke am Par 5 der 11 auch weiter nach, da mit Chip und Putt das nächste stressfreie Birdie auf die Habenseite wandert, was ihn erstmals sogar in die Top 10 spült.

Danach hat er allerdings einigermaßen zu kämpfen, scrambled sich zunächst aus dem Grünbunker am Par 3 der 12 und danach aus dem Rough aber zu seinen ersten Pars und hält sich so weiterhin im Spitzenfeld. Mit dem nächsten Grüntreffer am berühmten Par 3 der 15 geht sich dann auch gleich das nächste Birdie aus, da der Putter aus nicht ganz zwei Metern den fälligen Versuch souverän im Loch unterbringt.

Gut weggesteckt

Zwei Löcher später gelingt die selbe Übung aus ganz ähnlicher Distanz auch am Par 5 der 17, was Lukas mittlerweile sogar bis auf Rang 3 nach vorne ziehen lässt. Die 18 wird dem Steirer dann jedoch ziemlich heftig zum Verhängnis, da er nach verzogener Annäherung etliche Probleme hat und am Ende erst mit dem Doppelbogey den Weg zur 1. Teebox antreten kann.

Die Doublette steckt er aber perfekt weg und legt sofort den nächsten Approach bis auf einen Meter zur Fahne, womit er sich postwendend einen Schlag wieder zurückholt. Auf beiden Par 3 Löchern bringt er sich mit verzogenen Abschlägen gehörig in die Bredouille, kratzt dank bärenstarkem Kurzspiel aber beide Male die Pars und hält sich so weiterhin wacker in den Top 10.

Nachdem er auf der 7 allerdings aus dem Rough das Grün nicht erreicht und der 2,5 Meter Putt zum Par nicht fallen will, kann er das Bogey schließlich nicht mehr verhindern. Stark scrambled er sich zum Abschluss auf der 9 noch zum Par, unterschreibt so die 69 (-2) und startet damit als 11. aus sehr verheißungsvoller Position ins Wochenende. Gleich drei Spieler teilen sich bei gesamt 9 unter Par die Führungsrolle.

Leaderboard Andalucia Masters

