Gut verdaut

ZOZO CHAMPIONSHIP – 2. RUNDE: Sepp Straka rutscht nach solidem Auftritt mit einem Doppelbogey kurz vor Schluss zwar im Klassement wieder zurück, verdaut den Faux-pas aber gut und bringt im Accordia Golf Narashino CC nach abschließenden Birdies noch eine 68 (-2) ins Clubhaus, womit er einige Ränge gutmachen kann.

Sepp Straka hatte am ersten Spieltag doch recht hart zu kämpfen und musste sich nach einer 72 (+2) mit einem Platz im hinteren Drittel des Klassements zufrieden geben. Trotz der eher durchwachsenen Auftaktrunde scheint in dieser Woche beim Gastspiel der PGA Tour in Japan jedoch noch einiges möglich zu sein, denn bei doch einigermaßen gedämpften Scores fehlen ihm auf die Top 10 “lediglich” fünf Schläge, was an den kommenden Tagen wohl locker noch aufzuholen wäre.

Der Freitag beginnt zwar mit zwei sicheren Pars ganz souverän, bereits am Par 3 der 3 hat er nach verfehltem Grün aber alle Hände voll zu tun und kann sich nicht mehr zum Par scramblen, womit es rasch noch weiter im Klassement retour geht. Immerhin kann er sein Spiel sofort wieder stabilisieren und am Par 5 der 6 schließlich mit dem ersten gelochten Birdieputt sein Score auch wieder ausgleichen.

Kurz vor dem Turn knallt der Honda Classic Champion dann aus dem Rough eine Annäherung sehenswert aufs Grün und da der Putter ein zweites Mal mitspielt, kommt er sogar im roten Bereich auf den zweiten neun Löchern an. Das stabilisiert sein Spiel so richtig, denn auf den Backnine kommt er mit ganz sicherer Performance von Tee bis Grün nicht wirklich in die Verlegenheit einen Schlag abgeben zu müssen.

Perfekt ausgekontert

Zwar verpasst er am Par 5 der 14 noch das eigentlich erhoffte nächste Birdie, holt den roten Eintrag allerdings mit einem Superputt auf der 15 nach und gleicht damit auch sein Gesamtscore wieder aus. Am Par 3 danach heißt es für den gebürtigen Wiener allerdings “Wie gewonnen, so zerronnen”, denn ein verfehltes Grün und ein darauffolgender Drop münden sogar in einer Doublette, womit er wieder etliche Ränge im Klassement einbüßt.

Das Doppelbogey lockt Sepp jedoch sichtlich richtig aus der Reserve, denn mit gefühlvollem Touch holt er sich am 17. Grün prompt wieder das Minus als Vorzeichen zurück und nützt schlussendlich auch das abschließende Par 5 der 18 zu einem weiteren Birdie, womit sich am Ende immerhin die 68 (-2) ausgeht, womit er einige Plätze gutmachen kann. Auch die Top 10 sind vom derzeit 49. Platz aus wohl nach wie vor vor dem Wochenende bei “nur” fünf Schlägen Rückstand noch in Reichweite.

Andrew Putnam und Rickie Fowler (beide USA) teilen sich bei gesamt 10 unter Par die Führungsrolle.

Leaderboard Zozo Championship

