Ansprechend unterwegs

ANDALUCIA MASTERS – 1. RUNDE: Lukas Nemecz arbeitet sich am anspruchsvollen Par 71 Terrrain des Real Club Valderrama zu einer 70 (-1) und verschafft sich so eine durchaus ansprechende Ausgangslage für das weitere Turnier.

Nach einer Woche Pause steigt Lukas Nemecz in Andalusien in den Spanien-Swing der DP World Tour ein. Am Klassiker von Valderrama wartet ein beinharter Golftest mit harten und pfeilschnellen Grüns, was Nemecz zuletzt vor 6 Jahren schmerzlich zu spüren bekam, als er nach zwei Runden jenseits der 80 klar den Cut verpasste. Immerhin kennt der Grazer den Kurs schon sehr gut aus Amateurtagen von zahlreichen Meisterschaften. Im Race to Dubai ist Nemecz zwar etwas auf Position 110 abgerutscht, hält aber noch einen Puffer von über 50 Punkten vor den letzten drei regulären Turnieren.

Mit letzter Startzeit findet sich Lukas auf den ersten Bahnen recht gut zurecht und lässt mit solidem Spiel von Tee bis Grün und souveränen Pars nichts weiter anbrennen. Erst auf der 5 wird es scoretechnisch erstmals unangenehm, da er sich aus knapp elf Metern mit einem Dreiputt das erste Bogey eintritt. Nach einer ausgelassenen Großchance zum sofortigen Ausgleich aus drei Metern am Par 3 danach, hat er auf der 7 aus dem Grünbunker wieder alle Hände voll zu tun, rettet sich aber noch zum wichtigen Par.

Auftakt im roten Bereich

Schließlich kommt auf der 8 auch der Putter erstmals auf Temperatur und ermöglicht aus sechs Metern den scoretechnischen Ausgleich, was ihn auf dem mehr als nur anspruchsvollen Gelände immerhin bei Level Par die Backnine in Angriff nehmen lässt. Lange verweilt er jedoch nicht am Ausgangspunkt, da er sich für eine weitere gute Annäherung auf der 10 ein weiteres Mal belohnt und aus drei Metern erstmals sogar unter Par abtaucht. Auf den Geschmack gekommen locht er am Par 5 danach auch aus vier Metern und dockt mit dem roten Doppelpack sogar klar an den Top 10 an.

Nach verzogenem Drive auf der 13 und einem Dreiputt auf der 14 bremst er sich mit einem Bogeydoppelpack dann allerdings selbst wieder etwas aus. Der Steirer fängt sich aber rechtzeitig, nimmt zunächst am schwierigen Par 3 der 15 das Par mit und stopft gleich danach den fälligen Birdieputt, womit kurz vor Ende der Runde wieder das Minus vor dem Score aufleuchtet. Ohne grobe Schwierigkeiten spult er schließlich die verbleibenden Bahnen ab, bringt so die 70 (-1) ins Ziel und verschafft sich damit als 21. eine durchaus ansprechende Ausgangslage für den weiteren Turnierverlauf.

Gleich fünf Spieler teilen sich nach den ersten 18 Löchern bei 5 unter Par die Führungsrolle.

Leaderboard Andalucia Masters

>> SKY überträgt Live und in HD vom Andalucia Masters.