Roter Auftakt

ENGLISH TROPHY – 1. RUNDE: Niklas Regner verschafft sich in Frilford Heath mit einer 68 (-4) eine vielversprechende Ausgangslage. Auch Timon Baltl liegt nach einer 70 (-2) auf Cutkurs. Martin Wiegele kann nach einer Verzögerung seine Auftaktrunde erst am Freitag beenden.

Niklas Regner ist bis auf Position 57 auf der Road to Mallorca zurück gefallen und benötigt somit diese Woche beim letzten regulären Challenger ein absolutes Topergebnis um sich doch noch unter die Top 45 spielen zu können. Bei der English Trophy zücken Timon Baltl und Martin Wiegele noch eine letzte Wild Card um ihr Spielrecht für die kommende Saison abzusichern.

Trotz zweistündiger Warterei wegen morgendlichen Nebels beginnt das Turnier für Niklas Regner mit einem Par 5 Birdie auf der 10 nach Maß, allerdings steht sein Score mit darauffolgendem Bogey am Par 3 auch prompt wieder am Ausgangspunkt. Danach kehrt allerdings Ruhe ins Spiel ein und da er sich auf der 16 noch einen weiteren roten Eintrag krallt, nimmt der die Frontnine bereits im roten Bereich in Angriff.

Dort findet er dann so richtig den gesuchten Rhythmus, denn nach dem nächsten Schlaggewinn auf der 3 drückt er mit einem Birdiedoppelpack auf der 6 und der 7 noch einmal ordentlich aufs Tempo. Da er nach dem Fehler auf der 11 die gesamte Runde über fehlerlos agiert, geht sich so sogar die knallrote 68 (-4) aus, die ihm als 17. eine doch sehr vielversprechende Ausgangslage beschert.

Auf Wochenend-Kurs

Timon Baltl legt nach der Nebelverzögerung los wie von der Tarantel gestochen und stopft gleich auf der 10 und der 11 die ersten Birdieputts. Den Superstart verspielt er jedoch prompt auf der 12, nachdem er das Doppelbogey nicht verhindern kann. Zwar zieht er auf der 15 noch einmal in den Minusbereich, wieder gleicht er sein Score jedoch sofort wieder mit einem Bogey auf der 16 aus.

Auf den vorderen neun Löchern hält er weitere Fehler dann aber gekonnt fern und schnürt auf der 6 und der 7 sogar noch einen roten Doppelpack, womit sich schlussendlich noch eine 70 (-2) ausgeht, die ihn immerhin als 53. auf Cutkurs bringt.

Fortsetzung am Freitag

Martin Wiegele musste am Dienstag einen Todesfall in der Familie verkraften, entschloss sich aber dennoch die letzte Chance in dieser Saison auf die Tourkarte wahrzunehmen. Richtig gut verläuft der Start mit zwei Bogeys dann nicht, allerdings findet er schließlich auf der 6 und der 7 auch zwei Birdies, womit er immerhin noch auf den Frontnine sein Score wieder zurechtrückt.

Auf der 12 rutscht er dann ein weiteres Mal über Par zurück, gleicht sein Score jedoch sofort wieder aus. Kurz vor Ende der Runde muss er schließlich wegen einfallender Dunkelheit den Tag beenden und kann so seine ersten 18 Löcher vom 94. Platz aus erst am Freitag beenden.

Daniel Young (SCO) und Filip Mruzek (CZE) teilen sich nach 64er (-8) Runden die Führung.

Leaderboard English Trophy