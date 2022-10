Noch nicht angekommen

ZOZO CHAMPIONSHIP – 1. RUNDE: Sepp Straka scheint noch nicht ganz in Japan angekommen zu sein, denn mit einer 72er (+2) Auftaktrunde reiht sich Österreichs Nummer 1 im Accordia Golf Narashino CC nur im hinteren Drittel ein.

Bereits zum zweiten Mal ist Sepp Straka turniermäßig wieder in Japan in Chiba unterwegs. Die ZOZO Championship spielt satte 11 Millionen Dollar Preisgeld aus, was ein starkes Feld zum Flug über den Pazifik bewog. Nach dem 2. Platz nach Stechen zuletzt in Mississippi wird der Wiener auf Position 6 im FedExCup geführt und zählt somit auch in Chiba zum erweiterten Favoritenkreis. Ein Elitefeld von 78 Spielern, unter anderem mit Tom Kim (KOR), Collin Morikawa (USA), Hideki Matsuyama (JPN) und Xander Schauffele (USA) gehen über vier Tage ohne Cut an den Start.

Souverän findet sich Sepp zum Auftakt auf den Backnine zurecht und startet mit souveränen Pars ins Turnier. Erst auf der 12 kommt erstmals ein wenig Stress auf, nach verfehltem Grün geht sich das Up & Down zum Par aber noch aus. Bei recht gedämpfen Scores kommt jedoch der Putter des Longhitters nicht so richtig auf Temperatur, was sich nach vergeblicher Birdiesuche auf der 17 sogar in einem Dreiputtbogey niederschlägt.

Durchwachsene Vorstellung

Des Schlechten nicht genug muss er auch am Par 5 der 18 aus dem Grünbunker einen Schlag abgeben und kommt so sogar nur bei 2 über Par auf den Frontnine an. Dort kann er sein Spiel dann zwar zunächst wieder stabilisieren, weiterhin will allerdings kein roter Eintrag gelingen und da er sich auf der 4 nicht mehr zum Par scramblen kann, schlägt die Auftaktrunde endgültig eine mehr als unangenehme Richtung ein.

Erst kurz vor Schluss bringt er am Par 3 der 7 nach starkem Teeshot auch erstmals das Gerät fürs Kurzgemähte richtig auf Temperatur und krallt sich das so lange vergeblich gesuchte erste Birdie. Zum Abschluss kommt dann noch einmal Stress auf, da er die Annäherung auf der 9 neben dem Grün einbuddelt. Mit viel Gefühl rettet er aber das Par noch auf die Scorecard und unterschreibt so am Ende eine durchwachsene 72 (+2), die ihn nur im hinteren Drittel des Klassements einreiht.

Leaderboard Zozo Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von den Zozo Championship.