Big in Japan?

ZOZO CHAMPIONSHIP – VORSCHAU: Sepp Straka reist in absoluter Topform in den Accordia Golf Narashino CC und hofft im kleinen Starterfeld ohne Cut beim PGA Tour Gastspiel in Japan auf das nächste Topergebnis.

Ein einfacher Blick auf Sepp Strakas Statistiken verdeutlichen welchen Sprung der 29-jährige im letzten Jahr auf der Weltbühne des Golfsports wirklich gemacht hat. Letzte Saison stand er zum ersten Mal bei der Zozo Championship am Abschlag und war damals nur die Nummer 183 der Welt. Etwas mehr als 350 Tage später nimmt der Longhitter das Event als Nummer 26 der Welt in Angriff, brachte rot-weiß-rot in Florida auf die Siegerlandkarte der PGA Tour und musste sich bei seinen letzten vier Starts gleich zweimal erst hauchdünn im Stechen geschlagen geben.

In absoluter Topform reist der gebürtige Wiener somit naturgemäß mit stolzgeschwellter Brust nach Japan und hofft im kleinen Starterfeld in Chiba auf das nächste Topergebnis der noch jungen Saison. Beim ersten Antreten kam er mit einem Gesamtscore von 9 über Par nur als 66. ins Ziel, mit bereits vorhandener Platzkenntnis und der Selbstverständlichkeit im Spiel soll es nun im Jahr 2022 deutlich besser laufen. Traditionell wird das 11 Millionen Dollar Event ohne Cut gespielt, womit Österreichs Nummer 1 wohl von Beginn an recht aggressiv zu Werke gehen kann.

Die Konkurrenz kann sich in Japan durchaus sehen lassen, denn neben Xander Schauffele, Collin Morikawa, Cameron Young (alle USA), Viktor Hovland (NOR), Tommy Fleetwood oder Tyrrell Hatton (beide ENG) stehen mit Mackenzie Hughes (CAN) und Tom Kim (KOR) auch die Sieger der letzten beiden PGA Tour Turniere in den Teeboxen. Titelverteidiger ist Local Hero Hideki Matsuyama (JPN). Die Sonne dürfte sich nach derzeitiger Prognose nur recht selten blicken lassen, zumindest sollte es bei Spitzenwerten von rund 25 Grad Celsius die meiste Zeit über trocken bleiben.

>> SKY überträgt Live und in HD von den Zozo Championship.