Brier beim Senior-Major

SENIOR PGA CHAMPIONSHIP – Fünf Jahre nach Gordon Manson versucht Markus Brier in Amerika ein Stück Golfgeschichte zu schreiben und als erster Österreicher das Finale bei einer Senior PGA Championship zu erreichen.

Dank seiner Supersaison 2019 auf der europäischen Seniors-Tour ist der 52-jährige Wiener für das zweite Seniorenmajor des Jahres qualifiziert. Die KitchenAid Senior PGA Championship wird in Southern Hills, in Tulsa, Oklahoma mit 3,5 Millionen Dollar ausgetragen. Dass bei den Golfsenioren vor allem für die Jüngeren alles möglich ist, bewies vor zwei Wochen Alex Cejka eindrucksvoll, als er bei seinem Major-Debüt gleich zum Titel stürmte.

“Ich bin schon seit Samstag hier. Der Platz von Southern Hills ist richtig gut. Obwohl es viel geregnet hat letzte Woche, also nass und lang, aber die Grüns sind gut und trocken” gewann Brier einen positiven Eindruck. Angesprochen auf seine Ziele beim Senior-Major äußert er sich entsprechend abgeklärt nach 26 Jahren Profikarriere “Ich versuche wie immer viele gute Schläge und wenige Fehler zu machen. Der Rest ergibt sich von selbst.”

In Tulsa, Oklahoma, geht es bei den Ü50-Pros auch deutlich entspannter zu, wie das Foto mit Brier und Barry Lane beweist. Erst ab Donnerstag, wenn der Adrenalispiegel steigt, wird es am Golfplatz ernst wie eh und je zugehen, vor allem wenn es um 3,5 Millionen Preisgeld geht. Dass dabei alles möglich ist, bewies zuletzt Alex Cejka, der bei seinem Major-Debüt im Kreis der Golfsenioren gleich im Stechen gegen Steve Stricker gewann. Der große Abwesende beim KitchenAid Senior PGA Championship ist Phil Mickelson, der lieber zeitgleich in Fort Worth auf der PGA Tour abschlagen wird.

