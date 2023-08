Datenschutz in Online Casinos – Alle wichtigen Informationen auf einen Blick

In Online Casinos werden viele sensible Daten geteilt, von denen man nicht will, dass Dritte darauf Zugriff erhalten. Wenn man sich beispielsweise in einem Casino wie dem Vulcan Bet registriert, muss man dafür eine E-Mail Adresse, eine Telefonnummer und noch etliche weitere Daten übermitteln. Diese müssen auch verifiziert werden, was sie für Außenstehende mit unlauteren Absichten noch wertvoller macht.

Es wundert daher nicht, dass Online Casinos durchaus interessante Ziele für Hacker und ähnliche Gruppen darstellen. Um zu verhindern, dass die Daten der Kunden in falsche Hände geraten, haben Online Spielhallen eine Reihe von unterschiedlichen Methoden implementiert. Wir wollen hier genauer darauf eingehen, wie der Datenschutz in Casinos sichergestellt wird und woran man erkennen kann, dass man sich bei einem Anbieter in guten Händen befindet.

Verschlüsselungstechnologie

Online Casinos sind verpflichtet, die Daten ihrer Nutzer zu schützen, wobei sie in der Regel modernste Sicherheitsstandards verwenden. Sämtliche Daten, die an ein Online Casino oder von diesem übermittelt werden, sind Ende zu Ende verschlüsselt. Das bedeutet, nur die Person, die die Daten abgeschickt hat und die Person, die sie empfangen soll, können sie entschlüsseln, was durch einen kryptographischen Schlüssel ermöglicht wird. Selbst wenn es jemandem gelingen sollte, die Daten abzufangen, könnten diese mit dem aktuellen Stand der Technik nicht entschlüsselt werden und somit keine Gefahr darstellen.

Die meisten Online Spielhallen verwenden eine SSL-Verschlüsselung, die gleiche Technik, die auch beim Online Banking genutzt wird. Man kann sich also relativ sicher sein, dass die Daten vor dem Zugriff Dritter geschützt werden.

Zwei Faktor Authentifizierung

Heutzutage kann man bei den meisten Online Portalen eine Zwei-Faktor-Authentifizierung für die Anmeldung wählen. Statt sich einfach mit einem Nutzernamen und einem Passwort anzumelden, erhält man darüber hinaus noch eine SMS mit einem Code oder muss eine PIN eingeben, damit der Login erfolgen kann. So wird ziemlich effektiv verhindert, dass sich Unbefugte Zugriff auf einen Account verschaffen können, da sie abgesehen von den Zugangsdaten auch etwas von der Hardware des Nutzers besitzen müssen.

Lizenzierung

Die Verschlüsselung von Nutzerdaten wird nicht nur durch die Casinos selbst kotrolliert, sondern spielt auch eine Rolle bei der Vergabe von Lizenzen. Wenn man sich eine Glücksspiellizenz verschaffen möchte, muss man dabei einige Dinge nachweisen:

♦ Ausreichendes Kapital zur Ausschüttung von großen Gewinnen

♦ Nachweis, dass das Kapital aus legalen Quellen stammt

♦ Überprüfung der Spiele von einer unabhängigen Organisation, um sicherzustellen, dass die Auszahlungsquoten mit den Angaben übereinstimmen

♦ Überprüfung der Sicherheitsvorkehrungen in Bezug auf den Schutz von Nutzerdaten

Es handelt sich beim Datenschutz also keineswegs um etwas, das Casinos ignorieren können, da sie sonst riskieren, ihre Lizenz zu verlieren. Natürlich unterscheiden sich die Anforderungen, die man einhalten muss, um eine Glücksspiellizenz ausgestellt zu bekommen. Da man in ganz Europa Glücksspiele online anbieten kann, wenn man über eine europäische Lizenz verfügt, kann es also durchaus Anbieter in Deutschland geben, die unterschiedliche Standards haben.

Wie findet man Online Casinos, die Wert auf Datenschutz legen?

Ein guter Ansatzpunkt, um zu überprüfen, ob ein Glücksspiel-Anbieter die gesetzlichen Rahmenbedingungen einhält, ist seine Lizenz zu überprüfen. Wenn eine europäische Glücksspiellizenz vorliegt, können die Standards zumindest nicht allzu gering sein. Darüber hinaus sollte man überprüfen, ob die Regelungen des Glücksspielstaatsvertrages eingehalten werden, denn nur dann können Online-Glücksspiele in Deutschland legal angeboten werden. Wenn diese beiden Punkte erfüllt sind, es sich also um einen legitimen Anbieter handelt, sind die Chancen schon sehr gut, dass das Casino die Daten seiner Kunden besonders schützt.

Ob eine SSL-Verschlüsselung aktiv ist, sieht man im Browser sehr schnell, denn bei einer sicheren Verbindung wird „https“ statt „http“ am Anfang des Links angegeben. Außerdem kann man sich auf Casino-Vergleichsseiten über den Anbieter informieren. Wenn es sich um eine seriöse Seite handelt, wird sich das auch in den Bewertungen niederschlagen. Betrügerische Casinos können so sehr schnell erkannt werden, ehe man sich dort einen Account erstellt hat.

Man kann auch den Namen eines Online Casinos in Verbindung mit Datenschutz im Internet suchen. Wenn es schon einmal einen Hackangriff auf die Seite gab oder Nutzerdaten anderweitig an die Öffentlichkeit gelangt sind, kann man das sofort herausfinden. Abgesehen davon stehen die Chancen gut, dass man direkt zu der Seite weitergeleitet wird, wo das Casino seine Datenschutzrichtlinien erklärt.

Die Bedeutung von Datenschutz für die Sicherheit von Spielern

In Online Casinos setzen Spieler nicht nur reales Geld ein, sondern müssen auch viele persönliche Daten angeben, um sich ein Konto erstellen zu können. Durch Authentifizierungsmethoden, eine moderne SSL-Verschlüsselung und die entsprechende Lizenz wird sichergestellt, dass sich keine Dritten Zugriff auf Nutzerdaten verschaffen können. Wenn man auf Nummer sicher gehen will, kann man meist durch eine kleine Suche auf Vergleichsportalen herausfinden, ob ein Anbieter den Industriestandards für Datenschutz genügt.