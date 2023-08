Die besten Golfplätze in Österreich, die Sie unbedingt besuchen sollten

Österreich ist ein Land mit einer reichen Geschichte, einer atemberaubenden Landschaft und einer lebendigen Kultur. Aber wussten Sie, dass Österreich auch ein Paradies für Golfspieler ist? Das Land verfügt über mehr als 150 Golfplätze, die für jeden Geschmack und jedes Niveau geeignet sind. Ob Sie Anfänger oder Profi sind, ob Sie die Berge oder die Seen bevorzugen, ob Sie Ruhe oder Herausforderung suchen, in Österreich finden Sie garantiert den perfekten Golfplatz für sich. In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige der besten Golfplätze in Österreich vor, die Sie unbedingt besuchen sollten. Also zögern Sie nicht und planen Sie Ihren nächsten Golfurlaub in Österreich. Sie werden es nicht bereuen.

Golfclub Adamstal Franz Wittmann

Der Golfclub Adamstal Franz Wittmann liegt im niederösterreichischen Alpenvorland, etwa 100 Kilometer von Wien entfernt. Er gilt als einer der schönsten und anspruchsvollsten Golfplätze Europas. Der Platz wurde vom renommierten Architekten Jeff Howes entworfen und bietet zwei 18-Loch-Kurse: den Championship Course und den Wallerbach Course. Beide Kurse sind in die malerische Natur eingebettet und verlangen von den Spielern Präzision, Strategie und Mut. Der Golfclub Adamstal Franz Wittmann ist nicht nur ein sportlicher Genuss, sondern auch ein kulinarischer. Das Clubhaus verfügt über ein ausgezeichnetes Restaurant, das regionale Spezialitäten serviert. Außerdem können Sie in einem der gemütlichen Chalets übernachten und die Ruhe und Schönheit der Umgebung genießen.

Golfclub Zell am See-Kaprun

Der Golfclub Zell am See-Kaprun befindet sich im Salzburger Land, inmitten der majestätischen Bergwelt der Hohen Tauern. Er bietet zwei 18-Loch-Kurse: den Schmittenhöhe Course und den Kitzsteinhorn Course. Beide Kurse sind flach und weitläufig angelegt und bieten einen spektakulären Blick auf die umliegenden Gipfel und Gletscher. Der Golfclub Zell am See-Kaprun ist ideal für Spieler aller Spielstärken, da er sowohl Herausforderungen als auch Erholung bietet. Der Platz ist zudem ganzjährig bespielbar, da er über eine moderne Bewässerungsanlage verfügt. Nach dem Spiel können Sie sich im eleganten Clubhaus entspannen oder die zahlreichen Freizeitaktivitäten in der Region nutzen, wie Skifahren, Wandern oder Radfahren.

Diamond Country Club

Der Diamond Country Club liegt im nördlichen Niederösterreich, am Ufer des Attersees. Er ist einer der modernsten und exklusivsten Golfplätze Österreichs. Der Platz wurde vom berühmten Architekten Jeremy Pern entworfen und bietet einen 18-Loch-Championship-Course, einen 9-Loch-Park-Course und einen 6-Loch-Academy-Course. Der Championship Course ist besonders herausfordernd, da er viele Wasserhindernisse, Bunker und Doglegs aufweist. Er war auch mehrmals Austragungsort der European Tour. Der Diamond Country Club ist nicht nur ein Paradies für Golfer, sondern auch für Genießer. Das Clubhaus verfügt über ein luxuriöses Hotel, ein Gourmetrestaurant und einen Wellnessbereich.

Golfclub Fontana

Der Golfclub Fontana liegt im südlichen Wien, in Oberwaltersdorf. Er ist einer der prestigeträchtigsten und elitärsten Golfplätze Österreichs. Der Platz wurde vom bekannten Architekten Kurt Rossknecht entworfen und bietet einen 18-Loch-Championship-Course, der zu den besten in Europa zählt. Der Platz ist sehr gepflegt und abwechslungsreich gestaltet, mit vielen Wasserflächen, Bäumen und Blumen. Er fordert von den Spielern Geschicklichkeit, Taktik und Konzentration. Der Golfclub Fontana ist auch ein Ort der Eleganz und des Komforts. Das Clubhaus verfügt über ein stilvolles Restaurant, einen Fitnessraum und einen Swimmingpool.