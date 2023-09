Grundsolider Auftakt

EUROPEAN MASTERS – 1. RUNDE: Lukas Nemecz geizt im Crans-sur-sierre GC zum Auftakt zwar etwas mit Birdies, mit einer 68 (-2) legt er in der schweizer Höhenlage aber einen grundsoliden Start ins Turnier hin.

Das European Masters steht heuer jedoch ganz im Zeichen des Finales im Ryder Cup Qualifying. Luke Donald (ENG) wird unmittelbar danach, am Montag, seine Captain’s Picks bekannt geben. Aus heimischer Sicht liegt der Fokus jedoch klar auf Lukas Nemecz, der nach der langen Sommerpause zuletzt in Prag keinen gewinnbringenden Rhythmus fand und hofft nun, dass es bei den Schweizer Nachbarn besser läuft. Am Dach der Tour, in Crans Montana, fliegen die Bälle ungewohnt weit und erfordern am engen Shotmaking Course einiges an Erfahrung, die der Grazer reichlich mitbringt. Im Vorjahr kam er allerdings nicht über einen 62. Platz hinaus.

Zum Auftakt gleich am Vormittag unterwegs, findet der einzige Österreicher im Feld mit dreigrundsouveränen Pars absolut stressfrei ins Turnier. Auf der 13 passt dann erstmals alles zusammen, denn nach starkem Teeshot holt er sich aus 1,5 Metern am Par 3 das erste Birdie ab und nachdem er den Drive am Par 5 danach gut platziert und die Attacke am Vorgrün unterbringt, leuchtet prompt das nächste Erfolgserlebnis von der Scorecard. Zwar ebbt der Schwung in Folge wieder etwas ab, mit Pars hat er aber alles soweit im Griff und biegt so bei 2 unter Par auf die Frontnine ab.

Am Par 3 der 3 zieht der Abschlag dann zwar etwas zu weit nach rechts, von außerhalb des Grüns beweist der Steirer aber viel Gefühl und holt sich ein unverhofftes weiteres Birdie ab, womit er hartnäckig an den Top 10 dran bleibt. Nachem er aus sechs Metern den Putter gleich dreimal bemühen muss, ehe der Ball endlich im Loch verschwindet, erwischt es ihn nach weiteren soliden Bahnen schließlich auf der 6 auch mit dem ersten Bogey. Zwar kann er auf den verbleibenden Löchern keinen Konter mehr setzen, mit der 68 (-2) legt er aber als 46. einen grundsoliden Auftakt hin.

„Ich hatte drei Wochen lang eine Augeninfektion und konnte heute erstmals wieder mit Kontaktlinsen spielen, denn letzte Woche war es mit optischer Brille schon sehr mühsam“, spricht er nach der Auftaktrunde auch die zähe letzte Woch in Tschechien an.G „olferisch war es heute auch wieder gut, vor allem das lange Spiel war sehr solide. Leider sind auf den Grüns ein paar knappe Putts nicht gefallen, an sich war das heute aber ein Schritt in die richtige Richtung.“

Gleich sechs Spieler teilen sich bei 6 unter Par die Führungsrolle.

