EUROPEAN MASTERS – 2. RUNDE: Lukas Nemecz driftet mit einem frühen Triplebogey am Freitag im Crans-sur-sierre GC weit im Klassement ab und verpasst schlussendlich mit einer 74 (+4) klar den Cut.

Lukas Nemecz geizte zum Auftakt in Crans Montana zwar etwas mit Birdies, musste jedoch auch lediglich ein Bogey notieren und startet so auf Cutkurs in den zweiten Spieltag. Am Freitag Nachmittag gilt es nun vor allem an das mehr als stabile lange Spiel anzuknüpfen um sich am engen Shotmaking Course gute Birdiechancen auflegen zu können. Das Vorhaben soll jedoch schon früh einen herben Dämpfer bekommen.

Gleich auf der 1 muss er am Nachmittag dann jedoch nach leicht verzogener Annäherung etwas zaubern, dank Chip und Putt wandert aber das anfängliche Par auf die Scorecard. Nach einer weiteren 4, wird es dann am ersten Par 3 aber richtig unangenehm, denn der Teeshot biegt wild rechts weg, was ihn sogar zum Nachladen zwingt. Am Ende leuchtet sogar nur ein Triplebogey auf, was ihn schon nach nur wenigen Löchern deutlich hinter die erwartete Cutmarke zurückfallen lässt.

Keine Aufholjagd

Immerhin lässt er sich nicht wirklich aus der Ruhe bringen und stabilisiert sein Spiel danach rasch wieder. Auf der 6 gibt es dann auch erstmals Grund zu jubeln, denn eine messerscharfe Annäherung aus dem Rough nimmt ihm jeglichen Druck vom Putter. Mit über weite Strecken sicheren Pars macht er danach zwar nicht viel verkehrt, der gezogenen Linie kommt er so vorerst jedoch nicht näher. Am Par 3 der 13 verschärft sich die Lage dann sogar wieder, da er sich nach verfehltem Grün nicht mehr zum Par scramblen kann.

Nachdem er sich dann am darauffolgenden Par 5 von Grünbunker zu Grünbunker spielt und erneut das Par nicht mehr auf die Scorecard bringt, ist der Cut wohl bereits wenige Bahnen vor Schluss außer Reichweite. Zwarholt er sich auf der letzten langen Bahn dann sein zweites Birdie ab, nach weiterem Fehler auf der 17 geht sich aber sogar nur eine 74 (+4) aus, was ihm den zweiten verpassten Cut in Folge beschert. Topfavorit Matt Fitzpatrick (ENG) startet bei gesamt 12 unter Par als Leader in den Moving Day.

