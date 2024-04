Die Top 10 Online-Slots

Für Casino-Enthusiasten bietet die Welt der Online-Slots eine schier endlose Vielfalt an spannenden Spielen mit verschiedenen Themen und Gameplay-Funktionen. Von klassischen Fruchtmaschinen bis hin zu aufregenden Video-Slots mit aufwendigen Animationen und Bonusrunden gibt es für jeden Geschmack das passende Spiel. In diesem Artikel stellen wir die Top 10 Online-Slots vor, die jeder Casino-Enthusiast unbedingt ausprobieren sollte.

1 – Starburst von NetEnt:

Starburst ist ein zeitloser Klassiker von NetEnt und ein Muss für jeden Slot-Spieler. Der Starburst-Spielautomat wurde 2012 entwickelt und ist auch nach einem Jahrzehnt noch immer einer der beliebtesten Spielautomaten . Diese Beliebtheit ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass er von Online-Casinos häufig als Willkommensbonus verwendet wird.

Ein weiterer Grund ist, dass seine Volatilität und sein Gameplay ihn perfekt für Gelegenheitsspieler machen. Sie werden kaum ein Online-Casino finden, das dieses Spiel nicht anbietet.

Mit seinem leuchtenden Weltraum-Thema, glitzernden Edelsteinen und Wild-Re-Spins bietet dieser Slot eine einfache, aber dennoch fesselnde Spielmechanik, die Spieler immer wieder zurückkommen lässt.

2 – Gonzo’s Quest von NetEnt:

Gonzo’s Quest ist ein weiterer Hit von NetEnt, der Spieler auf ein spannendes Abenteuer in die Welt der Inkas mitnimmt. Dieser Videospielautomat mit 5 Walzen und 20 Gewinnlinien wurde 2011 veröffentlicht und hat sich zu einem der beliebtesten Spiele aller Zeiten entwickelt. Der Gonzo’s Quest mit mittlerer bis hoher Volatilität verwendet Avalanche Reels, bei denen aufeinanderfolgende Gewinne Multiplikatoren ins Spiel bringen. Es gibt auch Freispiele, bei denen die Multiplikatoren bis zu 15x betragen können. Der Maximalgewinn liegt hier bei 37.500 x Einsatz pro Freispiel.

3 – Book of Dead von Play’n GO:

Book of Dead ist ein ägyptisch inspirierter Slot von Play’n GO, der die Spieler auf eine aufregende Suche nach verborgenen Schätzen mit dem tapferen Abenteurer Rich Wilde mitnimmt. Die Aktion findet auf einem 5×3-Walzen-Setup statt und verfügt über 10 feste Gewinnlinien. Erzielen Sie 3, 4 oder 5 übereinstimmende Symbole oder Joker von links nach rechts in einer Gewinnlinie, beginnend mit Walze 1, und Sie werden einen Gewinn erzielen. Für die vier höchstbezahlten Symbole sind mindestens 2 erforderlich. Das Spielprinzip von Book of Dead ist einfach, aber dieser Spielautomat kann einen Knockout-Schlag versetzen. Die Volatilität von Book of Dead ist hoch. Bei einem einzigen Dreh können Sie maximal 5.000 x Einsatz gewinnen.

4 – Mega Moolah von Microgaming:

Mega Moolah ist einer der beliebtesten progressiven Jackpot-Slots von Microgaming, der bereits zahlreiche Spieler zu Millionären gemacht hat. Die progressiven Jackpots, die bei Mega Moolah angeboten werden, sind die besten, die es gibt, und können sich sogar mit modernen Video-Slots messen. Schauen Sie sich im Guinness-Buch der Rekorde das Jahr 2015 an, als Jon Heywood beschloss, zu testen, was der Slot zu bieten hatte, und unglaubliche 17.880.900 € gewann!

5 – Bonanza von Big Time Gaming:

Bonanza ist ein innovativer Slot von Big Time Gaming, der mit seinem Megaways-Mechanismus und seinem Bergbau-Thema die Spieler begeistert. Mit bis zu 117.649 Gewinnmöglichkeiten und einer spannenden Freispiel-Funktion ist dieser Slot ein absolutes Muss für alle, die auf der Suche nach großartigen Gewinnen sind.

Die revolutionären Reaction-Gewinne in Kombination mit Freispielen und Multiplikatoren ergeben ein sehr beeindruckendes Gesamtpaket. Vor allem, wenn man den 26.000-fachen Maximaleinsatz und eine ziemlich hohe, aber nicht lächerliche Volatilität berücksichtigt.

6 – Immortal Romance von Microgaming:

Der erfolgreichste und größte Spielautomat aller Zeiten ist Immortal Romance, ein fesselnder Vampir-Slot von Microgaming, der die Spieler in eine düstere Welt voller Liebe, Intrigen und übernatürlicher Kräfte entführt. Es wird erwartet, dass Immortal Romance 2 noch beliebter sein wird. Mit einer Auszahlungsrate von 96,30 % ist Immortal Romance 2 einer der Spielautomaten mit den höchsten Auszahlungen, die Sie spielen können.

7 – Mega Fortune von NetEnt:

Die Kombination aus stilvollem Design, einfacher Spielbarkeit und Top-Funktionen hat ihn für Tausende von Spielern zu einem Muss gemacht. Die Freispielfunktion und die Multiplikatoren können die Action schnell in die Höhe treiben.

Der Grund, warum die Leute Slots wie diesen spielen, ist natürlich die Chance auf einen großen progressiven Jackpot. Mega Fortune hat schon eine ganze Reihe von Millionären hervorgebracht und macht seinem Namen alle Ehre. Mit seinem Glücksrad-Bonusspiel und drei progressiven Jackpots bietet dieser Slot die Chance auf einen unglaublichen Reichtum und eine unvergessliche Spielerfahrung. Mit einer durchschnittlichen Mega-Jackpot-Auszahlung von 3,37 Millionen Euro wird es seinem luxuriösen Namen weiterhin gerecht.

8 – Thunderstruck II von Microgaming:

Schließen Sie sich Thor und den Göttern der nordischen Mythen und Legenden in dem Spielautomaten Thunderstruck 2 an. Dieser von Games Global entwickelte Videospielautomat mit 5 Walzen und 243 Gewinnmöglichkeiten verfügt über eine Reihe von Extras. Das Wildstorm-Feature kann 1 bis 5 Walzen nach dem Zufallsprinzip vollständig wild werden lassen. Außerdem gibt es 4 einzigartige Freispielfunktionen, die mit Multiplikatoren, zusätzlichen Jokern oder Rolling Reels mit noch mehr Multiplikatoren ausgestattet sind. Mit einem RTP von 96,65 % beträgt der Maximalgewinn bei Thunderstruck 2 das beeindruckende 8.000-fache des Einsatzes.

9 – Dead or Alive II von NetEnt:

Dead or Alive II ist die Fortsetzung des legendären Western-Slots Dead or Alive von NetEnt und bietet eine noch spannendere Spielerfahrung. Dieser äußerst beliebte Spielautomat wurde 2019 veröffentlicht und seine Kombination aus stilvollem Sound und visuellen Effekten, aufregenden Bonusfunktionen, unbeständigem Gameplay und massiven Maximalgewinnen von 111.111 x Einsatz hat sich bei Spielautomatenfans als voller Erfolg erwiesen. Mit seinen drei verschiedenen Freispiel-Modi und hohen Gewinnchancen ist dieser Slot ein Muss für alle Fans von Wild-West-Themen und actiongeladenem Gameplay.

10 – Mega Joker von NetEnt:

Mega Joker ist ein klassischer Frucht-Slot von NetEnt, der die Spieler mit seinem Retro-Design und seinen einfachen Spielmechaniken begeistert. Dieses Spiel verfügt über einen progressiven Jackpot, der jedes Mal, wenn ein Spieler diesen Spielautomaten spielt, vergrößert wird und weiterwächst, bis ein Spieler den Jackpot gewinnt. Mit seinem Supermeter-Modus und der Chance auf riesige Gewinne ist dieser Slot perfekt für alle, die nostalgische Casino-Action suchen.