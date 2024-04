Big in Japan?

Bernd Wiesberger, Matthias Schwab und Lukas Nemecz setzen in Japan bei der ISPS Handa Championship ihren Saisonaufbau auf der DP World Tour fort.

Erstmals seit Ostern lädt die DP World Tour wieder zum Kräftemessen, diesmal gemeinsam mit der Japan Golf Tour zur ISPS Handa Championship in den Taiheiyo Club von Gotemba südlich von Tokio. Für Nemecz, Schwab und Wiesberger geht es somit in die dritte von vier Stationen im Asian Swing der DP World Tour, der nach der Verschiebung des Korea-Events in den Oktober etwas verkürzt gespielt wird.

Wiesberger nach Magenproblemen wieder fit

Bernd Wiesberger bestreitet nach 19 Jahren Profikarriere in Japan sein allererstes Turnier und lässt damit einen der wenigen noch verbliebenen weißen Flecken auf seiner persönlichen Golf-Landkarte verschwinden. “ Es ist immer noch etwas Besonderes, neue Länder kennenzulernen und mir unbekannte Plätze zu spielen. Während der Vorbereitung war es leider regnerisch und kalt. Der Platz bietet vom Tee kaum Platz für Fehler und die Grüns bieten nur kleine Ziele – ein Layout das meinem Spiel grundsätzlich entgegenkommt.“ Nach der Lebensmittelvergiftung zu Ostern bei der Indian Open ist der Burgenländer auch wieder voll fit: „ich konnte die letzten Wochen gut nutzen um einige Bereiche meines Spiels zu schärfen und fühle mich für die bevorstehenden Wochen gut vorbereitet.“

Vor allem gilt es die Probleme bei den kürzeren Putts in den Griff zu bekommen, die aus Wiesbergers Puttstatistik zutage traten: „Die Statistik wird stimmen,“ kommentiert er, „ich arbeite an allen Bereichen meines Spiels um eine starke Saison zu spielen. Es fehlt nur noch der Feinschliff und etwas Konstanz.“

Nemecz begeistert vom Platz

Auch Lukas Nemecz hat „im Land der aufgehenden Sonne bisher nur Regen und Nebel gesehen,“ zeigt sich nach den Trainingsrunden jedoch sowohl begeistert vom Platz als auch zufrieden mit der Form: „ein richtig schöner, traditioneller und sehr nobler Platz und die Vorbereitung hat gepasst, ich habe alles so hinbekommen wie ich wollte. Es ist mein zweiter Start in Japan, es ist alles sehr speziell hier, weil die Japaner Perfektionisten sind,“ streut er dem Veranstalter Rosen. „Der Driver muss diese Woche passen, weil es sehr eng ist und die Grüns sind auch sehr klein. Also ein Platz, wo man alles haben muss, es aber mehr um die Präzision als um die Länge geht.“

Matthias Schwab, der nach holprigem Saisonstart zuletzt 5 Mal das Weekend erreichte, aber dabei noch nicht über einen 23. Platz hinauskam, komplettiert das heimische Tour-Trio bei der ISPS Handa Championship.

Der Par 70-Kurs am Fuße von Mount Fuji ist erstmals Austragungsort für die DP World Tour, war allerdings bereits im Jahr 2001 die Bühne für den World Cup of Golf. Frankreichs neuer Golfstern Matthieu Pavon zählt gemeinsam mit den beiden Japanern Keita Nakajima und Ryo Hisatsune zu den Topfavoriten.

SKY überträgt von allen vier Spieltagen live.

Tee-Times und Live-Leaderboard von der ISPS Handa Championship