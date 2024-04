Beste Casino-Apps und mobilfreundliche Plattformen

Online im Casino zu spielen ist natürlich eine feine Sache. Man braucht nicht erst suchen, wo man vor Ort seiner Leidenschaft nachgehen könnte und kann einfach von zu Hause aus ein Casino besuchen. Mit dem heutigen Angebot in Online Casinos kann man schon fast einen Begriff wie ‘Home Casino’ erfinden, da man eines zu sich nach Hause holen kann. Noch praktischer sind richtige Casino-Apps, die von einer Plattform direkt als Bruce Bet App Download zur Verfügung gestellt werden.

Allerdings muss man aufpassen, da es zwar Millionen an Online Casinos gibt, nur wenige jedoch über eine deutsche Lizenz für legales Spielen verfügen. Des Weiteren haben die wenigen Online Casinos mit deutscher Lizenz nicht zwangsweise selbst eine native App entwickelt.

Bacana Play

♦ Betreiber: SkillOnNet

♦ Hauptsitz: Malta

♦ Gründung: 2022

SkillOnNet betreibt einige Online Casinos und vor Inkrafttreten des neuen Glücksspielstaatsvertrages hatte der Betreiber bereits eine Lizenz für Schleswig-Holstein. Selbstverständlich ist es auf diese Weise für ihn einfacher gewesen, eine neue Lizenz für das gesamte Bundesgebiet zu erhalten.

Das Spielangebot beinhaltet einige der bekanntesten Entwickler wie NetEnt, Pragmatic Play und Play’n Go. Ebenfalls gibt es eine gute Auswahl an Zahlungsmöglichkeiten. Ungewöhnlich ist bei Bacana Play ein Foto seines gesamtes Teams seiner Plattform auf der Webseite zu finden. Dies fügt sich jedoch mit seinem Auftritt nahtlos ein, welches vorrangig das jüngere Publikum anzusprechen scheint. Bekanntlich kann die junge Generation kaum auf Apps verzichten, sodass es durchaus eine sowohl für iOS als auch Android gibt.

Willkommensbonus 100 % Match-Bonus mit bis zu 100 € und 25 Freispiele mit einem Bonuscode Bonusaktionen Spielpakete, Tagesangebote, VIB Club Spieleentwickler unter anderem NetEnt, Slingo, Merkur, IGT, Thunderkick, Elk, Yggdrasil, Play’n Go, Pragmatic Play Zahlungsarten Sofort, Paysafecard, Skrill, Paypal, Payz, Mastercard, Visa und Apple Pay Kundenservice Telefon, Chat Native App ☑️

Jackpot Piraten

♦ Betreiber: Deutsche Gesellschaft für Glücksspiele

♦ Hauptsitz: Berlin

♦ Gründung: 2022

Die Deutsche Gesellschaft für Glücksspiele besteht erst seit dem Jahr 2020, hat sich jedoch eine der ersten Lizenzen für gleich zwei Plattformen in Deutschland ergattern können. Jackpot Piraten widmet sich voll und ganz in seinem Auftritt dem Piraten-Thema und richtet sich eher an Spieler mittleren Alters. Erstaunlicherweise bietet dieses Online Casino mehrere, für die Branche ungewöhnliche Bonusaktionen. Dies sind unter anderem Freispiele, die man montags ohne Einzahlung erhalten kann. Von denen gibt es jedoch nur fünf insgesamt. Mittwochs kann man für einen bestimmten Bonus Rätsel lösen.

Interessant ist ein Ratgeber der Plattform, der Tipps und Tricks für bestimmte Spiele bietet. Eine eigene App gibt es von den Jackpot Piraten nicht, doch dafür ist die Seite für mobile Endgeräte optimiert.

Willkommensbonus 100 % Match-Bonus mit bis zu 100 € und 50 Freispiele Bonusaktionen Wechselnd Spieleentwickler unter anderem Greentube, Merkur, Pragmatic Play, Relax Gaming, Play’n Go Zahlungsarten Sofort, Neteller, Skrill, Paypal, Trustly, Mastercard, Visa, Klarna und Giropay Kundenservice Telefon, Chat, E-Mail Native App ✖️

Wheelzgames

♦ Betreiber: Rootz

♦ Hauptsitz: Malta

♦ Gründung: 2018

Wheelzgames gehört zu den neueren Plattformen eines maltesischen Betreibers und scheint für das deutsche Spielerpublikum wie gemacht. In seinem Design hat sie den liebsten Star der Deutschen integriert: David Hasselhoff. Sonderlich zahlreiche Bonusaktionen scheint Wheelzgames nicht anzubieten, dafür scheinen sie abwechslungsreich. Außerdem ist nicht klar aufgelistet, von welchen Entwicklern man auf dieser Plattform Spiele entdecken kann. Man kann sie anhand von Logos an den Spielicons lediglich erahnen. Andernfalls gibt es von Wheelzgames zwar keine App, doch ist der Auftritt für mobile Endgeräte optimiert.

Willkommensbonus 50 € Bonusguthaben auf die erste Einzahlung in Höhe von 10 € und 100 Freispiele Bonusaktionen Wechselnde Bonusaktionen Spieleentwickler unter anderem Merkur und Pragmatic Play, Relax Gaming Zahlungsarten Sofort, Neteller, Skrill, Paypal, MuchBetter, Mastercard, Visa und Trustly Kundenservice Chat, E-Mail Native App ✖️

Merkur Slots

♦ Betreiber: Merkur Group

♦ Hauptsitz: Espelkamp

♦ Gründung: 2022

Merkur ist seit Jahrzehnten für seine Spielhallen mit der lachenden Sonne als Logo bekannt. Dort hat man natürlich vorrangig seine eigenen Automatenspiele angeboten, was sich in der Online-Variante ein wenig geändert hat. Zwar werden vorwiegend die eigenen Spielekreationen vorgestellt, allerdings auch jene anderer Entwickler. Vorteilhaft ist ein direkter Draht zum Kundenservice mit einer Hotline, zusätzlich zu Kontaktmöglichkeiten per E-Mail und Chat. Ähnlich wie andere Online Casinos in Deutschland wechseln Bonusaktionen, sodass Spieler immer etwas Neues haben, worauf sie sich freuen können. Sein Auftritt ist für mobile Endgeräte optimiert.

Willkommensbonus 100 % Match-Bonus und 50 Freispiele für die erste Einzahlung Bonusaktionen Wechselnde Angebote Spieleentwickler unter anderem Merkur, Pragmatic Play, Relax Gaming Zahlungsarten Paypal, Paysafecard, Skrill, Neteller, Mastercard, Visa, Sepa und Paylado Kundenservice Telefon, Chat, E-Mail Native App ✖️

Fazit zu mobilfreundlichen Online Casinos in Deutschland

Das Bild deutscher Online Casinos ähnelt stark dem internationalen Eindruck. Jedes hat seine Seite für mobile Endgeräte optimiert, eine App scheint es nur für eines zu geben. Auch hinsichtlich Bonusaktionen hinken deutsche Online Casinos im internationalen Vergleich deutlich nach.