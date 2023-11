Die wichtigsten Golfevents live verfolgen – welche Möglichkeiten gibt es für Fans?

Golfsport erfreut sich wachsender Beliebtheit und der Wunsch, bei großen Turnieren live dabei zu sein, ist groß. Da viele Events in den Vereinigten Staaten stattfinden und die Ticketanzahl begrenzt ist, lässt sich eine direkte Teilnahme nicht immer realisieren. Durch die Digitalisierung gibt es heute mehr Möglichkeiten denn je, auch von Zuhause Teil von Turnieren und Events zu sein. Wir stellen die wichtigsten Optionen vor.

Live-Streams übers Internet – unkompliziert und immer verfügbar

Die wichtigste Methode ist Livestreaming, da hier deutlich mehr Auswahl vorhanden ist als im öffentlichen TV. Zuschauer haben die Möglichkeit, für einen bestimmten Zeitraum Zugang zu buchen und dann per Smartphone oder TV-App einzuschalten. Die größte Schwierigkeit ist, den richtigen Sport-Streaming-Anbieter zu finden, doch bei ExpressVPN erhalten Zuschauer eine Übersicht bezüglich Beliebtheit, Preise und sonstigen Besonderheiten.

Für Fans des Golfsports ist es wichtig, den richtigen Streaminganbieter zu wählen. Mit „Golf Channel“ gibt es einen Kanal, der nahezu ausschließlich golfbezogene Inhalte sendet und unter anderem die PGA-Tour live überträgt. Gezeigt werden außerdem Reality-Formate, Wiederholungen älterer Turniere und Lehrsendungen.

Hinter dem Angebot steckt der in den USA sehr bekannte TV-Sender NBCUniversal, der sein Angebot nicht nur als TV-Kanal, sondern auch als digitale Version zur Verfügung stellt. Mit einem Abodienst namens „GolfPass“ können Zuschauer exklusive Inhalte abrufen und erhalten Zugang zu den Inhalten des Channels.

Der TV-Kanal lässt sich über Satellit empfangen, in einigen Ländern sogar über Kabel-TV. Alternativ hierzu dient die Webvariante, die je nach Region zur Verfügung gestellt wird. Für Golfliebhaber ist der Golf Channel einer der wichtigsten Streamingdienste, um bei den aktuellen Turnieren immer dabei sein zu können.

Eine deutsche Alternative gibt es mit Sky und WowTV. Hier werden die großen Turniere wie der Ryder Cup, die DP World Tour und die PGA-Tour übertragen und (bei Sky) von deutschen Kommentatoren untertitelt. Für Deutschland und Österreich ist Sky der wichtigste Sender, denn er ist bei jeder großen Tour dabei und lässt sich (nach Freischaltung) auch über den TV abrufen.

Live-Ticker für die wichtigsten Informationen

Wenn die Zeit zum Zuschauen fehlt, bietet das Live-Tournament-Center die Möglichkeit, per Live-Ticker immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Finden gerade große Turniere statt, werden die Scores in Echtzeit aktualisiert. Auf diese Weise hat der ambitionierte Zuschauer die Möglichkeit, bequem per Handy am Ball zu bleiben und sich später sogar die Highlights auf Video anzuschauen.

Golf im TV – die Chancen stehen schlecht

Wer im österreichischen Fernsehen auf Golf im öffentlich-rechtlichen TV hofft, wird bitterlich enttäuscht. Nachrichtenmagazine berichten zwar lose über die Ergebnisse, ganze Turnierübertragungen finden aber nicht statt. Nur via Pay-TV ist es möglich, Teil der wachsenden Golfercommunity zu werden.

Je nach Anbieter ist es möglich, die Kosten für den Stream zu teilen. Gemeinsame Golfabende mit den Freunden sind nicht nur unterhaltsam, sondern auch günstiger. Zahlen vier für einen Stream ist die Kostenlast für den einzelnen Zuschauer nicht so hoch.

Direkt per App dabei – die größten Turniere vom Smartphone erleben

Viele große Golfturniere haben eigene Websites und bieten spezielle Apps für Zuschauer und Fans an. So beispielsweise die PGA-Website, die den Download einer App ermöglicht. Hier finden Fans exklusive Inhalte und können (je nach Land) auch auf Live-Streams einzelner Löcher zugreifen.

Nicht selten stehen Hintergrundberichte und Interviews zum Abruf bereit, auch Highlight-Videos gehören zum Standard. Dank der flexiblen Mobilität können Zuschauer per App auch von außerhalb der eigenen vier Wände immer auf dem neuesten Stand bleiben.

Social-Media-Gruppen – gemeinsam mit anderen teilhaben

Golffreunde aus aller Welt sammeln sich in Gruppen großer Social-Media-Plattformen. Bei Facebook gibt es zahlreiche verschiedene Fanseiten und Gruppen, die dem Austausch dienen. Große Events wie die PGA-Tour haben ihre eigene Präsenz in sozialen Netzwerken und bieten hier stellenweise Livestreams und Highlight-Videos an.

Auch bei Instagram und Twitter gibt es offizielle Kanäle, denen Fans kostenlos folgen können. Die Kommentarspalten dienen dem Austausch mit anderen Fans, nicht selten entstehen hier richtige Golferfreundschaften.

Live vor Ort dabei sein – Tour-Tickets oft im Bundle erhältlich

Wahre Fans möchten nicht nur vor dem TV sitzen, sondern irgendwann einmal live das Green vor Augen haben. Die Turniertickets sind bei Großturnieren sehr begehrt und schnell ausverkauft. Wer aus dem Ausland kommt, profitiert von Bundle-Paketen. Hier sind einerseits die Karten für den Spieltag enthalten, andererseits die Unterkunft (manchmal sogar mit Anreise).

Wichtig ist hierbei, den richtigen Reiseveranstalter zu wählen, der sich auf Sportreisen spezialisiert hat. Ein Hauptaugenmerk sollte bei der Auswahl auf den Stornierungsbedingungen liegen, da die Tickets oft viele Monate im Voraus gekauft werden.

Wenn eine Reise ins entfernte Amerika oder Großbritannien nicht möglich ist, gibt es aber auch die Option, bei kleineren Turnieren vor Ort zu sein. Regelmäßig finden in Österreich beispielsweise die ÖGV-Turniere statt. Ob im Diamond Country Club oder im Golfclub Frühling – wer dabei sein möchte, hat hier gute Chancen, ein Ticket zu ergattern.

Auch wenn es sich nicht um die größten Veranstaltungen handelt, ist die Stimmung am Platz doch sehr gut. Da die Anzahl der Mitglieder in österreichischen Golfclubs in den letzten Jahren gestiegen ist, gibt es häufiger Turniere und die Community vergrößert sich ständig.

Sportbars und Clubs – gemeinsam mit anderen schauen

Beim Fußball ist Public Viewing längst Tradition und auch im Golfsport scheint sich hier ein neuer Trend abzuzeichnen. Einige Kneipen und Bars haben die Möglichkeit, Turniere direkt live zu übertragen und die Gäste daran teilhaben zu lassen. Zwar ist das noch kein Standard, nach Rücksprache mit den Lokalinhabern aber sicherlich möglich.

Zeigt sich dabei, dass die Nachfrage groß ist, könnten Golfevents hier zum Standard werden. Nicht nur in Wien gibt es einige bekannte Sportbars und Pubs, es lohnt sich, einfach mal nachzufragen.

Fazit: Wer Golf sehen möchte, hat die Möglichkeit dazu

Obwohl Golf längst nicht so beliebt ist wie Fußball, Tennis und Co., ist die Sportart mittlerweile aus der Nische herausgewachsen. Vor allem große und internationale Events überzeugen Zuschauer jeder Altersklasse und so steigt die Nachfrage ständig. Tickets für PGA-Tour und Co. sind oft schon nach wenigen Wochen ausverkauft und auch die Abozahlen bei Sport Streamingdiensten sprechen für sich.

Wer zuschauen möchte, informiert sich am besten im Voraus dahingehend, wo die besten Turniere übertragen werden. Ein Preisvergleich kann hilfreich sein, denn nicht jeder Anbieter ist günstig.