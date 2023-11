Schwab und Schmid wagen Neueinstieg

Frisch von der PGA Tour kommend starten Matthias Schwab und Matti Schmid auf der DP World Tour in Südafrika voll durch. Wird das in Zukunft öfters vorkommen?

Matthias Schwab nutzt erstmals seine neue Kategorie 12 auf der DP World Tour um ein Comeback auf seiner alten Heimattour zu feiern. Mit zwei Turnieren in Südafrika will sich der Steirer zudem auf die US PGA Tourschool vorbereiten. Bei der traditionsreichen South African Open Championship teet Schwab erstmals seit den beiden co-sanktionierten Events im Juli mit der PGA Tour wieder auf der DP World Tour auf und möchte so auch im neuen Race to Dubai anschreiben.

Gespielt wird das 1,5 Millionen Euro-Turnier gemeinsam mit der Sunshine Tour in Blair Atholl von Johannesburg, mit einigen Local Heroes wie Charl Schwartzel, Ockie Strydom oder Dylan Frittelli.

Schmid mit doppelter Tourkarte

Deutlich komfortabler aber im Ergebnis vor der South African Open ähnlich, ist die Situation bei Matti Schmid. Der Deutsche spielte erst letzte Saison seine Rookie-Saison und verteidigte mit spätem Kraftakt und Topergebnissen sowohl seine volle Tourkarte für die PGA Tour als auch für die DP World Tour.

Aber auch Schmid muss erst im neuen Race to Dubai wieder seine Minimalanforderungen mit 6 Starts pro Jahr und entsprechend guten Punkten im Race to Dubai erfüllen – um vor allem auch beim Finale in Dubai erstmals mit dabei zu sein. Die Form stimmte zumindest in den letzten Monaten beim ehemaligen Europameister aus Deutschland.

Sowohl Schwab als auch Schmid, die gemeinsam im Vorfeld der South African Open ihre Trainingsrunden abspulten, werden auch kommende Woche im südafrikanischen Busch bei der Alfred Dunhill Championship an den Start gehen.

