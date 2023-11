Straka beim Tiger Woods Comeback

Sepp Straka nimmt zum zweiten Mal die Einladung von Tiger Woods an, der auf den Bahamas das nächste Comeback gibt.

Sepp Straka wird auch heuer gemeinsam im Kreis von 20 Topstars das Golfjahr 2023 auf den Bahamas ausklingen zu lassen. Die Hero World Challenge, ein nicht zum FedExCup zählendes Event der PGA Tour, wird ganz vom xten Comeback von Tiger Woods überschattet, der erstmals seit der Aufgabe beim Masters wieder aufteen wird.

Das 3,5 Millionen-Turnier im Albany GC von Nassau spielt jedoch fette Weltranglistenpunkte über vier Tage ohne Cut aus. Bei seinem Debüt im Vorjahr, als er in letzter Minute für den noch rekonvaleszenten Tiger Woods einspringen musste, erreichte Straka den 10. Platz.

Was ist von Tiger Woods zu erwarten?

Mit Scottie Scheffer, Viktor Hovland, Brian Harman, Max Homa, Jordan Spieth, Rickie Fowler, Matt Fitzpatrick oder Justin Rose sind auch heuer zahlreiche Topstars dem Ruf des Altmeisters gefolgt. Die alles überschattende Frage: wie gut ist Tiger drauf, könnte er in der kommenden Saison vielleicht gar bei Majors wieder um den Sieg mitspielen?

Seit seinem Horror-Carcrash 2021 hat Tiger nur 5 Turniere bestritten und zuletzt beim Masters 2023 vorzeitig die Segel streichen müssen, weil er nicht mehr gehen konnte. Nur bei zwei Turnieren schleppte sich der 47-jährige über die volle Distanz von 72 Löchern.

„Ich habe jetzt nicht mehr diese Schmerzen wie beim Masters oder davor,“ gibt sich der Tiger erleichtert, „ich könnte mir vorstellen, im kommenden Jahr sogar ein Turnier pro Monat zu spielen. Gut, dass der Kalender so gestaltet ist, dass ca. ein Highlight pro Monat sein wird,“ scharrt er bereits in den Startlöchern. Ein gutes Zeichen ist, dass Woods bei seinem Einladungsturnier im Albany Golf Club von Nassau sogar das Pro-Am bestreitet und sich somit 90 Golflöcher in 5 Tagen zutraut. Gemeinsam mit seinem Sohn Charlie, für den er sogar Caddie bei Junior Turnieren ging, will Tiger auch zwei Wochen später das Vater-Sohn-Event, die PNC Championship bestreiten.

