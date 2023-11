Alles neu zur Saison-Eröffnung

Lukas Nemecz startet stark in die neue DP World Tour-Saison, in der auch Bernd Wiesberger bald wieder aktiv sein wird. Österreich Golf-Damen beendeten nobel ihr Golfjahr in Marbella.

Australian PGA Championship

Lukas Nemecz läutete seine neue Saison mit einem australischen Doppelpack ein, ehe er sich nach den nervenaufreibenden letzten Wochen, die vom Kampf um die Tourcard geprägt waren, in eine verdiente Weihnachtspause verabschiedet. Unterstützt von der Familie zeigte er nach guten und sonnigen Trainingssessions in Down Under auch über weite Strecken richtig starkes Golf, cuttete bei ansehnlicher australischer Konkurrenz souverän ins Wochenende und pushte sich dank einer finalen 66 (-5) am Ende sogar zu einem 18. Platz, womit er sofort gelungen im neuen Race to Dubai anschreibt.

Joburg Open

Neben Australien wurde auch in Afrika auf der sommerlichen Südhalbkugel im Rahmen der DP World Tour in Südafrika Birdies hinterhergejagt. Zwar ohne österreichische Beteiligung, dafür aber mit vielen südafrikanischen Lokalmatadoren, wovon sich mit Dean Burmester am Ende auch einer durchsetzt und sich bei gesamt 18 unter Par zum Joburg Open Championship krönte.

Open de Espana

Auf der Ladies European Tour stand in Andalusien das Saisonfinale auf dem Programm und mit Emma Spitz, Sarah Schober und Christine Wolf hatte Österreich geballte Girls-Power am Start. Neben einem guten Saisonabschluss ging es bei Emma Spitz vor allem darum die letzten Stellschrauben für die anstehende Final Stage der LPGA Q-School zu justieren, was mit einem 18. Rang auch durchaus als gelungen bewertet werden kann.

Sarah Schober tastete sich am Wochenende noch weiter nach vor und beendete das Event als 21., Chrissie Wolf fand am Sonntag keinen Rhythmus mehr und musste sich mit Platz 52 begnügen. Alle drei Damen sicherten sich das volle Spielrecht für kommendes Jahr.

Rückkehr auf die DP World Tour

Bernd Wiesberger ist ab Jänner 2024 zurück auf der DP World Tour! Der Burgenländer musste erst unlängst seine Spielberechtigung für die DP World Tour abgeben, da er aufgrund seiner LIV-Starts im letzten Jahr nur zwei Turniere auf der DP World Tour spielen konnte. Zu wenig um die Tourcard halten zu können.

Da der 38-jährige jedoch alle Strafen berappte und seine Sperren absaß, wurde seinem Ansuchen auf Wiedereingliederung in die DP World Tour von Commissioner Keith Pelley stattgegeben. Ab Jänner wird Bernd mit Kategorie 11, die ihm eine ziemlich volle Saison garantieren sollte, somit wieder im Turniergolf auf Birdiejagd gehen.