Golfwett-Märkte

Wenn es um Wetten geht, hat die Popularität von Golf in der Branche zugenommen. Buchmacher bieten das ganze Jahr Golfwetten an. Platzieren von Wetten können wir heute zu jeder Tages- und Nachtzeit bequem Online von zu Hause aus, den Weg zum Buchmacher können wir uns sparen. Bei Golf Prognosen abzugeben, ist aber nicht so einfach. Liegt man aber richtig, dann sind die Gewinne hoch.

Dieser Artikel gibt Informationen über die verschiedenen Märkte, die für Golfwetten zur Auswahl stehen.

Auf den Sieger wetten

Das ist die klassische Wette, man tippt auf den Sieger des Turniers. Zu Beginn eines Turniers bekommt man meistens die besten Quoten, somit ist das ein guter Zeitpunkt die Wette zu platzieren. Da Golfturniere aber über Tage dauern, ist es nicht einfach den Sieger bereits am Anfang zu ermitteln. Muss doch dieser eine Spieler tagelang am besten spielen.

Neben dem Sieger kann man bei einigen Buchmachern aber auch noch auf andere Positionen setzen. Da stehen dann die Top-5, Top-10 oder sogar Top-20, als sogenannte Platzwetten zur Auswahl. Somit hat man mehr Spielraum, die Quoten sind zwar niedriger als bei Wetten auf den Gesamtsieger. Die Chance auf einen Gewinn ist aber dadurch realer.

Head to Head Wetten

Diese Wette zwischen zwei Spielern ist eine ganz spezielle Wettform. Hier geht es nicht darum, ob ein bestimmter Spieler das Spiel gewinnt. Es findet ein direkter Vergleich zwischen zwei Golfprofis statt. Am Ende des Turniers ist nicht nur die Platzierung entscheidend, sondern auch, welcher der beiden Spieler insgesamt besser war. Dabei sind auch die Anzahl der Schläge, die pro Runde benötigt worden sind, ein Faktor.

Die Zweierwette ähnelt dieser Art des Wettens. Dabei muss sowohl der Sieger als auch der erste Verfolger vorausgesagt werden. Zudem gibt es noch die Doppelte Chance, bekannt aus dem Fußball, im Golfsport ist sie etwas anders. Hier setzt man auf zwei Topspieler gleichzeitig, und nur einer der beiden muss gewinnen.

Auf den Abstand setzen

Ist ein Spieler sehr gut, dann ist es möglich, dass sich dieser während des Turniers von den Mitstreitern absetzt. Gerade wenn ein Topgolfer gegen mittelmäßige Konkurrenz antritt, kann das der Fall sein. Bei dieser Wettform tippt man darauf, mit wie viel Abstand der Spieler gewinnt.

Besondere Wetten im Golfsport

Mit höheren Quoten funktionieren auch Wetten, bei denen zwei Vorhersagen stimmen müssen. Zum Beispiel wettet man Spieler A und B platzieren sich auf den ersten und zweiten Rang. Die Reihenfolge ist dabei aber nicht entscheidend. Je unwahrscheinlicher das Ergebnis, umso höher sind die Quoten.

Golfturniere ziehen sich bekanntlich oft über mehrere Tage. Eine spannende Wette ist somit eine Prognose, wo die Spieler nach einer bestimmten Anzahl von Runden stehen.

Neben den Tipps auf Spieler kann man auch auf bestimmte Ereignisse wetten. Bei diesen Sonderwetten setzt man darauf, ob es ein Hole in One gibt, und zwar in einer bestimmten Runde oder in mehreren Runden.

Zusätzliche Möglichkeiten sind Wetten auf die genaue Anzahl der Punkte des Siegers. Oder wie groß der Vorsprung des Siegers auf den Zweitplatzierten ist. Wer die Qualifikation für den Hauptwettbewerb schafft, aber auch, ob es für den Sieg zu einem Playoff kommen wird.