Gefühl und Magie

MALLORCA GOLF OPEN – 1. RUNDE: Lukas Nemecz zeigt zum Auftakt im San Muntaner GC eine fantastische Leistung und stürmt mit viel Gefühl und einer Magie im Kurzspiel zu einer fehlerlosen 65 (-6), womit er nur zwei Spielern den Vortritt lassen muss. Niklas Regner reiht sich nach einer 72 (+1) nur knapp hinter der erwarteten Cutmarke ein.

Nach dem Topergebnis in Valderrama kann Lukas Nemecz deutlich entspannter den heurigen Spanish Swing der DP World Tour auf Mallorca ausklingen lassen: “Ich freue mich jetzt auch schon auf nächste Woche, denn in Mallorca kann ich sicher auch befreiter drauf losspielen,” sollte mit neuer Tourkarte die Leichtigkeit des Seins zurückkehren. Da Edwin Weindorfer von Emotion die Mallorca Open veranstaltet, darf sich auch Niklas Regner über eine Einladung freuen. Der Liezener kommt so zu seinem internationalen Debüt auf der DP World Tour und hofft auf erstes Preisgeld im Race to Dubai.

Zwar läuft der erste Abschlag bei Lukas Nemecz etwas zu weit aus, aus dem 2nd Cut hat er aber keine großen Schwierigkeiten den Ball am Grün unterzubringen und startet mit einem Par sehr souverän ins Turnier. Danach steigt der Stresslevel jedoch recht früh unangenehm, sowohl am Par 3 der 2 aus dem Rough als auch danach aus dem Sand scrambled er sich aber noch zu weiteren Pars. Das erste richtig gute Eisen mündet am Par 3 der 4 dann auch sofort im ersten Birdie, nachdem er sich die Chance aus 2,5 Metern nicht entgehen lässt.

Starke Rettungsaktionen

Sofort legt der Steirer mit einem perfekten Approach auch weiter nach und kommt so nach nur fünf gespielten Bahnen bereits im Spitzenfeld an. Mit Ungenauigkeiten im langen Spiel macht er sich danach das Leben jedoch selbst einigermaßen schwer, rettet sich dank viel Gefühl rund um die Grüns aber zu wichtigen weiteren Pars. Nachdem sich die Grünattacke am Par 5 der 11 schließlich nur wenige Zentimeter neben dem Kurzgemähten einbremst, geht sich bei weiterhin bogeyfreier Performance das bereits dritte Birdie aus und da er auf der 12 aus gut drei Metern gleich den nächsten Birdieputt stopft, rangiert er endgültig nur noch um einen Schlag hinter der Spitze.

Nach einer weiteren sehenswerten Rettungsaktion nach zu kurzem Teeshot am Par 3 der 14, heizt sich zwei Löcher danach erneut der 14. Schläger im Bag sehenswert auf und lässt aus sechs Metern den fünften Schlaggewinn springen. Da er sich dann selbst vom Grünbunker am Par 5 der 17 am Weg zum nächsten Birdie nicht aufhalten lässt, leuchtet endgültig vor dem Namen sogar die “1” auf. Ohne Probleme holt er sich zum Abschluss dann auf der 18 noch das Par ab und steht so am Ende mit der fehlerlosen 65 (-6) beim Recording, womit er Leader Marcus Armitage (ENG) und Daan Huizing (NED) knapp den Vortritt lassen muss.

“Ich hab prinzipiell schon gut gespielt, aber einige Male heute vor allem auf den Frontnine die Pars retten müssen. Vor allem auf der 7 und der 8 waren es schwere Up & Downs zum Par, aber das gehört halt dazu, dass man ab und zu wichtige Saves machen muss. Der Schlüssel zum Erfolg war aber sicher mein Putten, dass seit Valderrama wirklich sehr verbessert ist. Ich fühle mich derzeit ziemlich wohl auf den Grüns, vor allem unter zwei Metern hab ich kaum was anbrennen lassen”, fasst er die starke Auftaktrunde zusammen.

Im Finish zurückgefallen

Besser könnte der Start für Niklas Regner am Nachmittag kaum gelingen, denn gleich auf der 1 ist der Putter aus gut sechs Metern perfekt auf Temperatur und lässt prompt das anfängliche Birdie springen. Auch danach ergeben sich durchaus gute Birdiemöglichkeiten, die er jedoch ungenützt verstreichen lässt, was auch das lange Spiel etwas wackeliger werden lässt. Immerhin bleibt er aber die gesamten Frontnine über fehlerlos.

Ausgerechnet das Par 5 der 11 wird dem 23-jährigen dann zum Verhängnis, da der Abschlag deutlich zu weit nach rechts zieht und am Ende im H2O verschwindet, womit er das erste Bogey und den scoretechnischen Ausgleich nicht mehr abwenden kann. Den Rückschlag verdaut der Steirer aber gut, zündet zwei Löcher danach auf der 13 eine sehenswerte Annäherung und holt sich aus zwei Metern das Minus wieder zurück. Richtig lange kann er sich jedoch nicht im roten Bereich halten, da er mit einem Dreiputt vom Vorgrün am Par 3 der 16 wieder zurückrutscht.

Das kostet sichtlich richtig den Rhythmus, denn erneut wird ihm danach ein Par 5 nach verzogenem Drive zum Verhängnis und lässt ihn kurz vor Schluss sogar erstmals über Par abdriften. Da sich auf der 18 schließlich kein Birdie mehr ausgeht, muss er sich zum Auftakt mit der 72 (+1) anfreunden, die ihn als 85. nur knapp hinter der erwarteten Cutmarke einreiht. Immerhin hat er am Freitag den kleinen Bonus einer früheren Startzeit, was bei der benötigten Aufholjagd durchaus hilfreich sein könnte.

