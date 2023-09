Wissen Golfliebhaber, wie funktioniert Keno?

Golf ist ein faszinierender Sport, der sich durch Eleganz sowie Präzision auszeichnet und ein hohes Maß an Geduld einfordert. Auf idyllischen grünen Hügellandschaften werden Schläge optimiert, an Techniken gefeilt und Turniere ausgetragen. Was aber kommt nach der Zeit auf dem Golfplatz ?

Wie jeder andere Mensch haben auch die meisten Golfer neben dem Sport weitere Interessen. Eine unterhaltsame Freizeitbeschäftigung, die zunehmend an Beliebtheit gewinnt, ist das Lotteriespiel Keno. Glücksspiele wie Keno bieten einen idealen Ausgleich zu wettbewerbsorientierten Aktivitäten.

Dass Golf und Keno von den gleichen Personen gemocht werden, hat auch Spieleentwickler dazu gebracht, Slots zu entwickeln, die diese beiden Aktivitäten vereinen. Dabei sind beispielsweise die Kenozahlen wie die Löcher auf einem Golfplatz angebracht.

Haben Sie auch Lust auf das Spiel bekommen? Dann sind Sie hier genau richtig. Wir erklären in diesem Artikel, wie es funktioniert, welche Spielbvarianten es gibt und ob Strategien angewendet werden können.

Die Grundlagen und Funktionsweise von Keno

Eingangs stellt sich natürlich die Frage: Wissen Sie, wie funktioniert Keno ? Keine Sorge, wenn dieser Begriff wie ein Fremdwort für Sie klingt. Das Spiel ist leicht zu verstehen.

Keno ist ein Glücksspiel, das dem uns bekannten Lotto ähnelt. Grundsätzlich geht es darum, eine bestimmte Anzahl an Zahlen auf einem vorgefertigten Lottoschein auszufüllen. Dabei muss für die Zahlen jeweils ein Einsatz festgelegt werden. Anschließend werden die Zahlen wie beim Lotto gezogen. Für richtige Zahlenkombinationen werden Gewinne ausgezahlt.

Eine gängige Variante ist 10 aus 20 aus 70. Das bedeutet, dass auf dem Lottoschein 70 Zahlen abgebildet sind. Der Spieler kann daraus 10 Zahlen zu Einsätzen von 1 €, 2 €, 5 € oder 10 € auswählen. Nachdem die Einsätze der Spieler abgeschlossen sind, werden 20 beliebige Zahlen gezogen. Der größte Gewinn wartet selbstverständlich auf den Spieler, der alle 10 Zahlen getroffen hat, doch auch bei geringeren Gewinnkombinationen kommt es zu Auszahlungen.

Spielvarianten von Keno

Das vorgestellte 10 aus 20 aus 70 Spiel ist eine beliebte Variante, die an Lottoanahmestellen und Online Casinos häufig zu finden ist. Daneben gibt es allerdings viele weitere Formen von Keno, darunter Keno-Typ 2 – Keno-Typ 10. Der wesentliche Unterschied hierbei ist die Anzahl der Zahlen, die getippt werden. Bei Typ 2 wählt der Spieler lediglich 2 Zahlen aus, bei Typ 3 werden 3 Zahlen ausgewählt usw.

Bei allen Varianten können Spieler wählen, ob sie 1 €, 2 €, 5 € oder 10 € pro Zahl setzen möchten. Die Gewinnquote berechnet sich nach der Höhe des Einsatzes. Je mehr gesetzt wird, desto höher fällt auch der Gewinn aus. Die genaue Quote unterscheidet sich dabei je nach Variante.

Bei Keno-Typ 10 liegt die Gewinnquote beispielsweise bei 100.000 €. Wird der maximale Einsatz von 10 € gesetzt, kann bei 10 Richtigen also eine Gewinnsumme von 1 Millionen € zustande kommen.

Schnelles Keno

Eine weitere Spielvariante ist Schnelles Keno. Wer gerade nicht die Zeit und Muße hat, die Zahlen selbst auszuwählen, kann diese Aufgabe an einen Computer abgeben. Sie müssen lediglich angeben, welche Keno-Art Sie spielen und welchen Einsatz Sie platzieren möchten und anschließend werden die Zahlen computergeneriert.

Wenn Sie regelmäßig Keno spielen, können Sie alternativ auch einfach die gleichen Zahlen wie bei Ihrem letzten Spiel auswählen.

Weitere Besonderheiten

In manchen Online Casinos werden Sie darüber hinaus die oben vorgestellten Keno-Varianten mit zusätzlichen Besonderheiten finden. Durch diese können Sie neben dem üblichen Gewinn einen weiteren Bonus erhalten.

So gibt es beispielsweise die Option, nur Zahlen aus der oberen bzw. unteren Zahlenhälfte auszuwählen. Eine andere Bonus-Wette besteht darin, lediglich gerade bzw. ungerade Zahlen zu tippen. Genauso gibt es die Möglichkeit, nur Zahlen aus einer bestimmten Zahlengruppe auszuwählen.

Keno Spielstrategien

Bei Keno handelt es sich um ein reines Glücksspiel. Die gezogenen Zahlen werden per Zufallsgenerator erzeugt, weshalb diese unmöglich vorherzusehen sind. Dementsprechend gibt es auch keine Strategie, die Ihnen dazu verhelfen kann, eine sichere Gewinnkombination auszuwählen.

Worauf Sie allerdings Einfluss nehmen können, ist die Höhe der Gewinnsumme, wenn es zu einem richtigen Tipp kommen sollte. Bei den höheren Keno-Typen wie Keno-Typ 9 oder 10 ist ein höherer Maximalgewinn möglich. Dazu wird dieser durch die Höhe des Einsatzes bestimmt.

Hierbei ist jedoch wichtig zu erwähnen, dass Sie Einsätze im richtigen Verhältnis zu Ihrer Bankroll setzen sollten. Setzen Sie nicht alles auf eine Karte. Dadurch besteht nicht nur die hohe Wahrscheinlichkeit, alles auf einmal zu verlieren, auch der Spielspaß würde so ein abruptes Ende nehmen. Planen Sie Ihr Budget also so ein, dass Sie eine Vielzahl von Spielen spielen können. Für verantwortungsvolles Spielen gilt außerdem, dass Sie immer nur so viel einsetzen sollten, wie Sie auch verlieren können.

Der richtige Ort zum Keno-Spielen

Natürlich können Sie einfach in eine Lottoannahmestelle gehen und dort Ihren Keno-Schein ausfüllen. Möchten Sie aber gemütlich von zu Hause spielen und gleichzeitig eine große Auswahl an Optionen vorfinden, bietet sich die Anmeldung in einem Online Casino an. Hierbei gilt es, auf Seriosität zu achten. Suchen Sie nach Anbietern, die eine gültige EU-Lizenz vorweisen können, eine Vielzahl anerkannter Zahlungsmethoden akzeptieren und einen leicht erreichbaren Kundenservice anbieten. Haben Sie ein solches Casino gefunden, steht dem Vergnügen nichts mehr im Weg.

Fotocredit: Pixabay