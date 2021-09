7 Online-Glücksspiel-Tipps, um Ihr Spiel zu verbessern

Online-Glücksspiele sind eine boomende Branche. Bei so vielen Spieltypen und Wettmöglichkeiten ist es oft schwer zu wissen, wo man anfangen soll oder was die beste Strategie ist. Deshalb haben wir diese acht Tipps zusammengestellt, die Ihnen helfen werden, Ihr Spiel zu meistern. Wir beschäftigen uns mit der Verwaltung des Bankkontos, bevor Sie mit dem Wetten beginnen, mit der Frage, wann Sie aufhören sollten, solange Sie noch im Vorteil sind, und mit vielem mehr!

1. Verwaltung der Banknoten Rolle

Es ist nicht immer einfach, aber es lohnt sich, diese herzzerreißenden Momente zu vermeiden, in denen Sie Ihr ganzes Geld verspielen! Deshalb ist es wichtig, beim Spielen in einem Online-Casino/ nettikasino auf die Verwaltung der Bankroll zu achten.

Die Spieler müssen den Wert jedes Chips oder Jetons, mit dem sie wetten, kennen, damit sie ihre Gewinne richtig einschätzen können. Dies geschieht am besten mit Hilfe eines Taschenrechners. Die Spieler müssen unbedingt wissen, wie viel Geld sie zu einem bestimmten Zeitpunkt beim Glücksspiel zur Verfügung haben, um nicht zu viel während eines Spiels zu verlieren. Wenn Sie Ihre Bankroll kennen, können Sie Ihre Gewinne berechnen und wissen, wann Sie Ihr persönliches Limit erreicht oder überschritten haben, ohne die Grenzen dessen zu überschreiten, was Sie bereit sind zu verlieren. Seien Sie sich darüber im Klaren, dass es durchaus möglich ist, beim Spielen in einem Online-Casino Geld zu gewinnen, aber es ist nahezu unmöglich, dies ohne ein angemessenes Bankroll-Management-System zu tun.

2. Wissen, wann man aufhören sollte

In einem Online-Casino ist es wichtig zu wissen, wann man aufhören sollte, denn so vermeidet man die unangenehmen Momente, in denen man sein ganzes Geld verspielt. Zum einen verlieren Sie Ihre Disziplin, wenn Sie mehr wetten, als Ihnen lieb ist. Wenn Sie wissen, wann Sie aufhören sollten, können Sie sicherstellen, dass Sie keine Verluste erleiden, die Ihr Guthaben schmälern.

3. Berechnen Sie Ihre Gewinne

Bevor Sie mit dem Wetten beginnen, ist es wichtig, dass Sie Ihr Guthaben verwalten. Die beste Methode, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Gewinne ohne Überraschungen (oder Verluste) vorhersagen können, ist die Verwendung eines Taschenrechners, der die Berechnungen für Sie erledigt. Hier ist ein Beispiel: Angenommen, Sie setzen 10 $ auf ein Spiel und es werden 14 $ ausgezahlt. Sie würden dann 14 $ auf das nächste Spiel setzen, um mit Ihrem ursprünglichen Einsatz von 10 $ gleichzuziehen. Der Rechner hilft Ihnen, nicht mehr als den erlaubten Betrag auszugeben und nicht unnötig Geld auszugeben, wenn Sie online Glücksspiele spielen.

4. Verstehen des Hausvorteils

Schreiben Sie darüber, warum es wichtig ist, den Hausvorteil beim Online-Glücksspiel zu verstehen Das Verstehen des Hausvorteils ist beim Online-Glücksspiel wichtig, weil es Ihnen helfen wird, im Voraus zu wissen, wie viel von Ihrem Geld verloren gehen wird. Eines der wichtigsten Dinge, um zu verstehen, wie Sie Ihr Risiko vor dem Glücksspiel berechnen können, ist die Kenntnis des Hausvorteils. Die Anwendung dieser Methode beim Online-Glücksspiel ermöglicht eine genauere Vorhersage des Geldbetrags, den Sie verlieren werden.

Der Hausvorteil besteht aus zwei Teilen – dem Vorteil des Casinos und dem relativen Hausvorteil des Spielers. Der Hausvorteil des Casinos ist der Teil, den das Casino für sich beansprucht, um seinen Gewinn zu machen. Der relative Hausvorteil des Spielers ist der Betrag, den er riskiert, um zu versuchen, beim Glücksspiel zu gewinnen. Ein Spieler wird einen höheren relativen Hausvorteil haben, wenn er nicht genau weiß, wie oft er spielen muss, bevor er sein Geld zurückgewinnt.

Ein Beispiel: Jemand könnte 50 Dollar an einem Baccarat Tisch ausgeben und alles in nur einer Runde verlieren. Diese Person hat einen Verlust von 100 %, d. h. sie hat ihren ursprünglichen Einsatz plus die 50 $, die sie in dieser Runde ausgegeben hat, verloren. Dies ist ein Beispiel für einen hohen relativen Hausvorteil, denn es bedeutet, dass er nicht genug Zeit hatte, um sein Geld mit der Chance, die er hatte, zurückverdienen.

Ein niedrigerer relativer Hausvorteil ist dann gegeben, wenn jemand zumindest eine gewisse Kontrolle darüber hat, wie viel er bereit ist, beim Glücksspiel zu verlieren.

5. Spielen Sie nur in seriösen Casinos

Es gibt viele seriöse Casinos, in denen man spielen kann, aber die Spieler sollten besonders auf das neue US-Gesetz achten, das strenge Verfahren für Glücksspiel-Websites vorschreibt, um das Spielerverhalten zu überwachen und verantwortungsvoll gegen Problemspieler vorzugehen. Sehen Sie sich die Liste der sicheren, vertrauenswürdigen Plattformen an, zum Beispiel energycasino.com .

6. Sportwetten bei einem Buchmacher oder einer Offshore-Website

Bei Sportwetten mit einem Buchmacher oder einer Offshore-Website ist Vorsicht geboten. Es gibt Möglichkeiten, Sie beim Wetten zu betrügen und Ihr Geld zu stehlen, und es gibt keine Möglichkeit, Sie davor zu schützen, wenn sie es ohne Ihr Wissen tun.

7. Online-Casinospiele spielen, ohne etwas von dubiosen Seiten herunterzuladen

Es gibt viele gute Gründe, warum Sie Casino Spiele online spielen sollten, ohne etwas von zwielichtigen Seiten herunterzuladen. Sie müssen sich keine Sorgen über Viren oder Spyware machen, da dies über eine App geschieht, und die Grafik ist viel besser als bei anderen Glücksspiel-Apps.

Fazit

Die Welt des Glücksspiels ist groß und aufregend, aber sie kann für neue Spieler auch ein Minenfeld sein. Sie fangen vielleicht mit den besten Absichten an – verantwortungsbewusst zu spielen, aufzuhören, wenn Sie die Nase vorn haben, oder nur so viel zu spielen, wie Sie sich leisten können – aber diese guten Gewohnheiten sind schwer beizubehalten, wenn Ihr Spiel schiefgeht. Deshalb haben wir diese Liste mit 7 Tipps zusammengestellt, die Ihnen das Rätselraten beim Online-Wetten abnehmen, damit Sie nicht auf Betrügereien von zwielichtigen Seiten hereinfallen, die auf leichte Beute aus sind. Denken Sie daran: Nicht alle Casinos sind gleich; vergewissern Sie sich, dass sie unsere strengen Kriterien für Zuverlässigkeit erfüllen, bevor Sie sich irgendwo anmelden!