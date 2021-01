Die besten europäischen Reiseziele für Golfliebhaber

Es handelt sich beim Golf nicht einfach nur um ein Spiel, sondern über eine Lebensweise. Wer Golf spielen möchte, der muss diese Leidenschaft mit Haut und Haar ausüben können. Wenn auch Sie zu diesen Golfliebhabern gehören, dann sind Sie bei uns genau an der richtigen Adresse, denn wir stellen Ihnen die besten Reiseziele für Golfliebhaber in ganz Europa vor.

Die besten Reiseziele für Golfer

Golfresort Monachus – Tschechische Republik

Der Golfresort Monachus gehört zu den besten Golfplätzen in ganz Europa. Er befindet sich in der Tschechischen Republik. Ebenfalls handelt es sich bei diesem Golfplatz um den ersten öffentlichen Golfplatz in Tschechien. Auch bei wettenseiten.at haben Sie die Möglichkeit mehr über diesen Golfplatz zu erfahren. Der Golfplatz bietet sich zudem nicht nur für Golfer sehr gut an, sondern vor allem auch für Naturliebhaber. Wenn auch Sie Ihr Lieblingsspiel in vollen Zügen genießen möchten und vor allem in Ruhe spielen möchten, dann sind Sie hier genau richtig.

Golfresort Haugschlag – Österreich

In Österreich, an der Grenze zu Tschechien, gibt es noch einen weiteren Golfresort, der sich auf der ganzen Welt großer Beliebtheit erfreut, nämlich der Golfresort Haugschlag. Wenn Sie auf der Suche nach einem wahren Golfparadies sind, dann sind Sie hier richtig. Der Golfplatz befindet sich mitten in einer sanften Hügellandschaft und eignet sich sowohl für Profis als auch für Anfänger hervorragend. Er fügt über 18 Löcher. Jedes einzelne Loch stellt eine andere Herausforderung dar. Auf diesem Golfplatz wird mit Sicherheit keinem Spieler so schnell langweilig. Auch findet man hier 3 Übungsplätze vor, die sich bestens für Einsteiger anbieten.

Novo Sancti Petri – Spanien

Einen weiteren beliebten Golfplatz gibt es in Spanien. Der Novo Sancti Petri Golfplatz befindet sich neben einem Hotel, dass eine Fläche von mehr als 45.000 Quadratmeter hat. Es handelt sich hierbei um eine sehr schöne als auch riesige Golfanlage. Auch hier spielt es keine Rolle, ob Sie zu dem Einsteigern gehören oder ob Sie bereits Profi sind, dieser riesige Golfplatz bietet sich perfekt für Golfer in allen unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden an.

Monte Rei Golf Club – Portugal

Wenn Sie auf der Suche nach einem Golfplatz sind, der sich bestens für Meister-Golfer anbietet, dann bietet sich der Monte Rei Golf Club dafür sehr gut an. Er befindet sich in einem Ort namens Vila Nova de Calela. Er weist eine Gesamtlänge von ganzen 6.567 Metern auf. Ebenfalls wird Ihnen hier eine wunderschöne Natur geboten. Nicht nur die Landschaften hier sind sehr schön anzusehen, sondern auch die Flüsse, die sich hier in der Nähe befinden. Nicht nur für Golfer bietet sich dieser Ort sehr gut an, sondern auch für Menschen, die die Natur genießen möchten.

Golf & Country Club Praia d’El Rey – Portugal

In Portugal befinden sich mehrere beliebte Golfplätze, die zu den besten in ganz Europa zählen. Dazu gehört zum Beispiel auch der Golfplatz Golf & Country Club Praia d’El Rey. Dieser Golfplatz gehört zu den schönsten Destinationen in Europa. Es werden den Besuchern hier äußerst schöne und reizvolle Golfplätze geboten. Auch befindet sich hier sehr tolle Trainingsanlage. Wie Sie sehen können, ist Portugal nicht nur durchs Fußball bekannt, sondern auch bei Golfern sehr beliebt.